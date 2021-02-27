تقرير إحصائي: تعداد مصر يعادل 15 دولة أوروبية خلال 10 سنوات (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان «خلال 10 سنوات.. تعداد مصر يعادل 15 دولة أوروبية».

سكان مصر سيصل إلى 119.8 مليون نسمة عام 2030

وجاء في التقرير، أنَّ هناك 4 مواليد في الدقيقة، 277 مولود في الساعة، 6000 مولود في اليوم، 192 ألف مولود في الشهر، أرقام مفزعة سجلها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء خلال عام 2019 متوقعًا أن يصل سكان مصر إلى 119.8 مليون نسمة عام 2030، بما يعادل مجموع سكان 15 دولة أوروبية هي هولندا، بلجيكا، السويد، اليونان، التشيك، المجر، سويسرا، النمسا، الدنمارك، النرويج، فنلندا، أيرلندا،كرواتيا، لوكسمبورغ، وأيسلندا.

عدد سكان مصر على الصعيد العربي يساوي في عام 2030 عدد سكان 14 دولة عربية

وأضاف التقرير، أنَّه على الصعيد العربي يساوي عدد سكان مصر في عام 2030، عدد سكان 14 دولة عربية هي: «السعودية، تونس، الأردن، الإمارات، ليبيا، فلسطين، موريتانيا، عمان، لبنان، الكويت، قطر، البحرين، جزر القمر، وجيبوتي»، وتصدّرت محافظة القاهرة قائمة أكثر 10 محافظات إنجابًا في مصر خلال عام 2019، حيث سجل عدد مواليدها 211.1 ألف مولود بنسبة 9.2% من إجمالي مواليد مصر، وفي المرتبة الثانية جاءت الجيزة 199.5 ألف مولود بنسبة 8.7%، ثم الشرقية 162.6 آلاف مولود بنسبة 7.1%، ثم المنيا 160.3 ألف مولود بنسبة 7%، وبعدها سوهاج 152.2 ألف مولود بنسبة 6.6%، يليها البحيرة 151.5 ألف مولود بنسبة 6.6% وأسيوط 136.4 ألف مولود بنسبة 5.4%، ثم الدقهلية 135.8 ألف مولود بنسبة 5.9%، القليوبية 112.6 ألف مولود بنسبة 4.9%، وأخيرا الإسكندرية 109.9 ألف مولود بنسبة 4.8%.