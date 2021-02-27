«عبدالغفار» يمازح طلاب «عين شمس»: «شايفيكم مبسوطين برجوعكم الجامعة»

مازح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طلاب كليات الآداب والحقوق بجامعة عين شمس في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول، قائلًا: «احنا بنعمل كل حاجة عشان نحافظ عليكم وأمنكم وسلامتكم فوق كل شيء، بس احنا شايفين إنكم مبسوطين بالعودة للجامعة»، خلال جولة أجراها بالحرم الجامعي.

وزير التعليم العالي: «احنا بنعمل كل حاجة عشان نحافظ على أمنكم.. سلامتكم فوق كل شيء»

وأكّد «عبدالغفار»، في حديثه مع الطلاب، أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشددًا على أنَّ صحة وسلامة الطلاب فوق كل شيء، مطالبًا الطلاب بطمأنة أولياء أمورهم بشأن الاجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا في الجامعات وخاصة جامعة عين شمس، قائلًا للطلاب

والتقط العديد من الطلاب الصور السيلفي والتذكارية مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وقيادات الجامعة.

وبدأت الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، في الساعة 9 صباحًا، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2020، وذلك مع تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وأكدت عدد من رؤساء الجامعات الحكومية على أن الامتحانات ستكون وفقا لمنظومة التعليم الهجين ووفقا لقدرات الطالب المتوسط.

وأجرى وزير التعليم العالي، جولة بجامعة عين شمس يرافقه الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، للاطمئنان على سير نظام الامتحانات، حيث انطلقت اليوم امتحانات كليات الآداب والحقوق والصيدلة وطب الأسنان، في أول يوم للماراثون، حيث شددت الإدارات المختلفة على تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتشديد على ارتداء الكمامة لكل طالب، فضلًا عن إجراء التعقيم والتطهير الدوري لأماكن الامتحانات قبل وبعد دخول الطلاب اللجان.