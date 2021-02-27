محافظة القاهرة تنهي تطوير محيط تمثال رمسيس: لاندسكيب وإضاءة ومزروعات

قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إنَّ الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة أنهت أعمال التطوير والتجميل بالمنطقة المحيطة بتمثال رمسيس ضمن أعمال التطوير الجارية بالجزيرة الوسطى بشارع صلاح سالم، والتي تشمل رفع كفاءة المسطحات الخضراء و«اللاند سكيب» والإنارة في المنطقة الممتدة من نزلة كوبري المطار حتى ميدان العباسية بطول 8 كم والتي تكتسب أهمية كبيرة كونها أول ما يقابل السائح بعد خروجه من المطار.

وأكّد اللواء ايهاب الشرشابي رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، أنَّه تمّ الانتهاء من أعمال الزراعة والإضاءة و«اللاند سكيب» بالمنطقة المحيطة بالتمثال والاستعانة بمزروعات لديها مقاومة عالية للتأثر بعوادم السيارات، كما تمّ تصميم سجادة زخرفية من الحصى أسفل التمثال.

وأضاف رئيس هيئة النظافة، أنَّ المنطقة المحيطة بالتمثال تتوسط الأعمال الجارية بالجزيرة الوسطى بصلاح سالم، مبينًا أنَّه تمّ الانتهاء منها في البداية لوجود التمثال الأثري الذي يمثل نقطة جذب للمترددين على المكان، مشيرًا إلى أنَّه تمّ تصميم الإضاءة بصورة آمنة لا تؤثر على حركة المرور ولا تشتت قائدي السيارات وتبرز الشكل الجمالي للتمثال الأثري.

وأكّد رئيس هيئة النظافة، أنَّ العمل مازال جاريًا في باقي منطقة الجزيرة الوسطى من كوبري المطار حتى العباسية، حيث شارفت أعمال الإضاءة في الكيلو الأول بعد نزلة كوبري المطار على الانتهاء وجار العمل في باقي المسار.