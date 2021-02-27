التعليم: 86% من طلاب الصف الأول الثانوي أدوا الامتحانات إلكترونيا

أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم مد زمن امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوى حتى 12 ظهرا، وذلك بعد حدوث بعض المشكلات في أجهزة التابلت في بعض المحافظات، وحتى يحصل جميع الطلاب على حقهم في الإجابة على أسئلة الامتحانات، مشيرا إلى أن 86% من طلاب الصف الأول الثانوي أدوا الامتحان إلكترونيا، موضحا أن جميع المشكلات الفنية والتقنية تم حلها.

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك التزام كامل من جميع الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحانية، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، منوها أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم يصلها أي تقارير عن حدوث مشكلات صحية للطلاب أو المعلمين، خلال سير امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي.

وحرصت العديد من الفرق الطبية داخل اللجان الامتحانية بمختلف محافظات الجمهورية، على توزيع الكمامات الطبية مجانا على طلاب الصف الأول الثانوي، قبل السماح لهم بدخول اللجان، لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول في مادتي اللغة العربية والأحياء، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مشددة على الالتزام الكامل بارتداء الكمامات وعدم نزعها طوال ساعات الامتحان، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، الامتحانات إلكترونيًا، وورقيًا لمن لم يستلم التابلت بالمدارس، حاليا داخل اللجان الامتحانية، وسط إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، لحماية الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية بمختلف اللجان على مستوى الجمهورية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا في جميع اللجان الامتحانية على مستوى محافظات الجمهورية، لتوفير الحماية والسلامة للطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية، من خطر كورونا، موضحة أنَّ الجميع ملتزم بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحانية، منوهة إلى أنَّ هناك طبيب زائر بكل لجنة امتحانية للاطمئنان على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين.