تخصيص فرق فنية لحل مشكلات الطلاب أثناء الامتحانات بمدرسة السعيدية

خصصت المدرسة السعيدية الثانوية بنين بالقاهرة، فرق فنية «IT»، وذلك لحل المشكلات المتعلقة بالتابلت للطلاب أثناء الامتحانات.

وكشف فرحات أبو الخير، مدرس بالمدرسة، عن أن المدرسة حرصت على توفير فريق فني للطلاب لحل أي مشكلة متعلقة بالتابلت، وتم توزيع الفريق على كل لجان الامتحانات، مضيفا لـ«الوطن»، أن الفريق الفني، يهتم بتقديم الدعم التقني للطلاب، والعمل على حل أي معوقات تواجه الطالب أثناء الامتحانات، وأكد أنه تم قياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول الامتحانات.

وتفقد محافظ الجيزة، المدرسة السعيدية الثانوية بنين، في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك للاطمئنان على تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، تفقد اللجان الامتحانية للاطمئنان على سير العملية الامتحانية بشكل جيد، وشدد محافظ الجيزة، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وتفقد المحافظ، لجان الامتحانات واستمع لأقوال الطلاب، مؤكدا أنه سيتم تيسير أي عقبات أمام الطلاب أثناء فترة الامتحانات.