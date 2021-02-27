حملة للتبرع بالدم بمشاركة ضباط وأفراد شرطة النقل
كتب:
الوطن
12:41 م | السبت 27 فبراير 2021
جانب من الحملة
نسقت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات مع قطاع الخدمات الطبية في تنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها الضباط والأفراد والمجندين بالإدارة، وذلك بعد إتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كل الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .
وأعرب القائمون على الحملة، عن خالص شكرهم وإمتنانهم لوزارة الداخلية ولجميع المتبرعين بها على هذا الدور الإنساني الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.