حملة للتبرع بالدم بمشاركة ضباط وأفراد شرطة النقل

نسقت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات مع قطاع الخدمات الطبية في تنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها الضباط والأفراد والمجندين بالإدارة، وذلك بعد إتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كل الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وأعرب القائمون على الحملة، عن خالص شكرهم وإمتنانهم لوزارة الداخلية ولجميع المتبرعين بها على هذا الدور الإنساني الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.