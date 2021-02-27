افتتاح مستشفى شفاء الأورمان بالاٌقصر.. والخطيب يخطف الأضواء

افتتح وزراء التضامن الاجتماعي نيفين القباج، والتنمية المحلية محمود شعراوي، ووزير السياحة والاثار الدكتور خالد العناني، وزير الطيران المدني محمد منار، ومحافظ الأقصر مصطفى آلهم، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بمحافظة الأقصر.

وشارك في الافتتاح المهندس حسام القباني رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، والدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وحسن حمدى رئيس النادى الأهلى الأسبق وحسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومحمد أبو العينين عضو مجلس النواب وعدد من رؤوساء البنوك العامة في مصر والقيادات الشعبية والتنفيذية ومجموعة كبيرة من ورجال الأعمال، والفنانين ونجوم الرياضة ونواب الأقصر.

وجذب الكابتن محمود الخطيب الأضواء من الجميع عقب وصوله حفل الافتتاح، حيث تجمع حوله العشرات من محبيه، والتقطوا معه الصور التذكارية .

و تعتبر مستشفي شفاء الأورمان لسرطان الأطفال أول مستشفى متخصص لعلاج أورام الأطفال بالمجان في صعيد مصر ليضاف لمنظومة شفاء الأورمان الطبية الكبيرة في علاج الاورام بالمجان بالصعيد.

وقال محمود فؤاد، المدير التنفيذى لمؤسسة شفاء الأورمان، إن الصرح الطبى الجديد «مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال» بمحافظة الأقصر يقع بجوار مستشفى شفاء الاورمان لعلاج السرطان بمدينة طيبة بالأقصر، ويشمل عيادات خارجية لاستقبال الصغار الذين يعانون من المرض أو حتى يشتبه في إصابتهم بالأورام، ويوجد بالعيادة فريق متخصص من الاستشاريين والأخصائيين في علاج أورام الاطفال، وداخل هذه العيادة سوف يتم تشخيص الحالات الجديدة، وتحديد بروتوكولات العلاج الكيماوي، بالإضافة لمتابعة الحالات التي أنهت علاجها.

وأشار فؤاد إلى أن المستشفى الجديد، سيعمل وفق أحدث تقنيات العلاج العالمية في مجال سرطان الأطفال وسيستهدف بجانب تقديم الخدمة الطبية العلاجية محاولة دمجهم في المجتمع من خلال قسم علاج اليوم الواحد، حيث سيتم تقديم العلاج الكيماوي للأطفال، ويتم إقرار خروج لهم في نفس اليوم، ما يساعد على تقليل فترات الحجز بالمستشفى وتوفير المشقة على الطفل وأسرته جراء الذهاب والسفر.

واوضح الدكتور هانى حسين مدير عام مستشفيات شفاء الأورمان لعلاج السرطان، أن مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالأقصر، يضم قسم متكامل للجراحة وقسم متكامل للعلاج الإشعاعى وقسم للأشعة المختلفة والمسح الذرى بجميع أنواعها، وسوف يضم فريق العمل بالمستشفى الجديد نخبة من خيرة أساتذة الجامعات فى مجال طب أورام الأطفال، وجزء كبير من فريق القسم حاصلين على زمالات أجنبية.

وأكد الدكتور هانى حسين، أن مؤسسة شفاء الأورمان، بدأت تشكيل الفرق من الأطباء ذوى الخبرات العالمية لخدمة أطفال الصعيد وعلاجهم من السرطان، حيث يقود فريق العمل بالمرحلة الجديدة لأورام الأطفال الدكتور محمود زمبيلي رئيس قسم الأطفال، وهو مدرس أورام الأطفال بجامعة أسيوط وزميل جامعة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية فى طب أورام الأطفال وزراعة النخاع، وحالياً إستشارى أورام الأطفال فى مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر.