وزير الرياضة: 10 آلاف جنيه لكل مركز شباب بالواحات البحرية

قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صرف 10 آلاف جنيه لكل مركز شباب من مراكز شباب الواحات البحرية البالغ عددها 11 مركز شباب، دعمًُا من الوزارة للإنفاق على الأنشطة والبرامج المختلفة.

وعقد صبحي، اجتماعًا مفتوحًا مع رؤساء إدارات مركز شباب الواحات البحرية؛ لتذليل معوقات العمل الرياضي والشبابي أمام الهيئات الشبابية والرياضية، وتوفير كافة السُبل والأجواء المناخية المناسبة لنشء وشباب الواحات البحرية للمشاركة في كافة الأنشطة الشبابية والرياضية التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة .

إهداء شباب الواحات البحرية أدوات وملابس رياضية

وأهدى وزير الشباب والرياضة، شباب الواحات البحرية مجموعة من الملابس والأدوات الرياضية تضمنت بدلة رياضية، أطقم رياضية، جوارب رياضية، أحذية، وكرات قدم.

وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة بكافة قطاعاتها الشبابية والرياضية على التواصل الدائم مع شباب مصر في كافة محافظات الجمهورية وفي القلب منها المحافظات الحدودية والمناطق النائية بهدف دمج شباب تلك المناطق مع أشقائهم بالمحافظات الأخرى وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في منح الفرصة كاملة أمام شباب المحافظات الحدودية والمناطق النائية بتقديم مواهبهم ومهاراتهم في كافة المجالات والفنون.

وزير الرياضة: برامج ندوات لتعريف شباب المحافظات الحدودية بقضايا الوطن وتحدياته وإنجازته

وأكد أهمية أن يتعرف شباب المحافظات الحدودية والمناطق النائية والتي منها الواحات البحرية على قضايا الوطن وأهم تحدياته وإنجازته ، مشيراً إلى أن زيادة الوعي لدى شباب تلك المناطق يعد من أولى أولويات وزارة الشباب والرياضة لتعزيز الانتماء وحب الوطن .

ووصل وزير الشباب والرياضة، أمس، للواحات البحرية في زيارة لافتتاح عدد من الملاعب والمنشأت الشبابية والرياضية، حيث افتتح ملاعب مركز شباب منديشة بتكلفة 3 ملايين جنيه، والملعب القانوني لمركز شباب بويط بتكلفة 2 مليون و700 الف جنية، ومشاركته لشباب الواحات البحرية في عدد من الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضة التي نظمتها الوزارة، واتحاد الاتحادات النوعية.