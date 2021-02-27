رسميا.. تقديم إقرارات الضريبة العقارية والطعن عليها إلكترونيا

بدأت وزارة المالية، العمل على إتاحة كل خدمات مصلحة الضرائب العقارية، إلكترونيا للمواطنين عبر منصة «مصر الرقمية» بالإنترنت.

وأطلقت مصلحة الضرائب العقارية تجريبيا خدمة تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالضريبة العقارية، وتقديم الطعون أو التظلمات على تقييم الضريبة؛ وذلك تمهيدا لتقديمها إلكترونيا من خلال منصة مصر الرقمية خلال أيام.

قالت مصادر بالوزارة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن هيئة البريد ستطلق خدمات تسليم المطالبات والإخطارات المتعلقة بالضريبة العقارية، عبر 4 آلاف مكتب منتشرة في محافظات الجمهورية.

ويترقب الممولون نهاية شهر مارس المقبل آخر موعد لسداد الضريبة العقارية عن الوحدات المتخذة للعمل الإداري والتجاري على غرار العيادات ومكاتب الهندسة والمحاماة ومكاتب التجارة والاستيراد والتصدير.

ووقعت وزارتي المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بروتوكولا للتعاون بهدف تيسير حصول المواطنين على خدمات مصلحة الضرائب العقارية، وأداء الرسوم والضرائب المستحقة من خلال التوظيف الأمثل لأحدث التقنيات التكنولوجية، لافتًا إلى أنه تم ضغط الجدول الزمني لميكنة كل خدمات مصلحة الضرائب العقارية ومنها: تطبيقات تقديم إقرارات الضريبة على العقارات المبنية.

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرر مد تقديم الإقرار الضريبي لمدة شهرين بدلا من التقديم في نهاية شهر يناير كالمعتاد في كل إلى نهاية شهر مارس المقبل بسبب الظروفِ الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».