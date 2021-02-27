بداية من 6 مارس.. شروط جديدة لتركيب العدادات الكهربائية

أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على التزام شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بدء من يوم 6 من شهر مارس المقبل بتنفيذ تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة بعدم نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانونا.

تقديم سند القيد بالشهر العقاري

وأشار المصدر لـ«الوطن» إلى أن التعديلات الجديدة لقانون الشهر العقاري ستحظر توصيل أي مرافق من مياه وغاز وكهرباء إلى أية وحدة سكنية دون وجود شهادة تثبت عدم وجود أية مخالفات بناء على العقار أو تغيير العداد باسم المالك الجديد بعد شرائه الشقة أو الوحدة السكنية، لافتا إلى أنه لم يرد أي جديد أو تعديل بشأن موعد وتنفيذ تعديلات الشهر العقاري الجديد وبالتالي ستلتزم شركات الكهرباء بعدم نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد بالشهر العقاري.

شروط جديدة لتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة

وكشف المصدر عن توافر 3 شروط جديدة للراغبين في التقدم بطلب عبر المنصة الالكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء لتحويل من نظام الممارسة إلى تركيب عدادات الكهرباء الكودية للمباني المخالفة والعشوائية.

عدم الموافقة على تركيب العدادات للمباني التي عليها نزاعات قضائية

وأوشار المصدر إلى أن المواطن يجب أن يتقدم بما يفيد جديته في طلب التصالح للمبنى المخالف من الحي التابع له مع سداد محضر ممارسة الكهرباء بانتظام حتى وقت تركيب العداد، إضافة إلى عدم الموافقة على تركيب العدادات للمباني التي عليها نزاعات قضائية سواء بين المالك وأصحاب الواحدات السكنية أو بين المالك وأي جهة حكومية.