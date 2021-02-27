نائب رئيس جامعة عين شمس: أي طالب يخلع الكمامة في الامتحان سيعاقب فورا

قال الدكتورعبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة مستعدة تماما لامتحانات الترم الأول واستئناف الترم الثاني، محذرا الطلاب من أن أي طالب يخلع الكمامة أثناء الامتحانات، سيعاقب فورا، مؤكدا على أن تسكين الطلاب في المدن الجامعية تم بعد عمل مسحات طبية لفيروس كورونا قبل دخول المدينة.

إجراءات احترازية كاملة في كل أماكن الامتحان

وأكد عبدالفتاح، خلال لقائه مع جيرمين إبراهيم مراسلة برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، المذاع على فضائية القناة الأولى، على أن هناك إجراءات احترازية كاملة في كل أماكن الامتحان، «هناك إجراءات إحترازية كاملة من حيث الإلتزام بإرتداء الكمامات، المطهرات، التباعد الاجتماعي، للوقاية من فيروس كورونا».

وأضاف، أن كل مكان يتم تأدية الامتحان فيه بـ 25% فقط من سعته، كما أن الملاحظين لا يلمسون أوراق الامتحانات، معظم الامتحانات إما مقالية قصيرة للغاية في ساعة أو ساعة أو نصف أو عن طريق البابل شيت.

أي طالب هيقلع الكمامة هيتعرض لعقوبة على الفور

وتابع، «كل الإجراءات بنوفرها علشان يكون الطلبة في أمان شديد، كما أن أي طالب هيقلع الكمامة هيتعرض لعقوبة على الفور، مطمئنين جدا على أولادنا وبقولهم تعالوا امتحنوا وإن شاء الله هتكونوا بكل خير».

سيجري تطبيق التعليم الهجين بالجامعة

وأشار، إلى أنه سيجري تطبيق التعليم الهجين بالجامعة، الكليات النظرية ستحضر من يومين إلى 3 أيام في الأسبوع والكليات العملية من 3 إلى 4 أيام في الأسبوع، إذ سيشهد بعض الأنظمة المتطورة مثل المحاكاة، وكل الكليات ستعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء.