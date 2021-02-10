رئيس جامعة عين شمس يتفقد تطوير كلية البنات صور

تفقد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس منشأت كلية البنات ومسرح الكلية للوقوف على ما تم إنجازه من تطوير من المقرر افتتاحه قريباً.

واصطحب المتيني مرافقيه من قيادات الجامعة، لمتابعة أعمال التطوير في جميع أرجاء الكلية ابتداء من المدرجات والقاعات الدراسة والكنترولات والصالة الرياضية، مؤكدا أن التطوير يتم وفق أعلى مستوى وكفاءة، إضافة إلى رفع البنية التحتية الإلكترونية بالكلية.

وأشاد المتيني خلال الجولة، بمكتبة الكلية وما تضمه من ثروة علمية وأكد ضرورة تطويرها بما يضمن الحفاظ على قيمتها العلمية والمعرفية، كما تفقد مركز محو الأمية بالكلية، مشيدًا بالدور الذي يقدمه فى خدمة المجتمع، كما شملت الجولة حمام السباحة بالكلية، موجها بضرورة ربط جميع الوحدات في مختلف الكليات ببعضها من خلال خطة عمل واحدة لتطوير العمل.

وأشاد الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة بعراقة كلية البنات للآداب والعلوم و التربية ودورها الرائد في تخريج شخصيات نسائية مصرية بارزة فى مختلف المجالات على مدى الأجيال المختلفة، إضافة إلى جهود إدارة الكلية والفاعليات المختلفة التي يتم تنظيمها في مجال خدمة المجتمع بالاضافة للفاعليات التثقيفية والفنية والرياضية التى تهدف لصقل مهارات الطالبات وتطوير شخصيتهن لتقديم خريجات متميزات لسوق العمل والمجتمع.

وأوضح بأن هناك خطة طموحة وسريعة لتطوير كليات الجامعة بما يتناسب مع اسم جامعة عين شمس ووضعها التنافسي الدولي.

و تستعد الجامعات الحكومية والخاصة حالياً، لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020، المقرر إنطلاقها بعد إنتهاء إجازة منتصف العام الدراسي، وفقاُ لمنظومة التعليم الهجين، فضلاً عن التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.