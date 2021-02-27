رئيس «تضامن البرلمان»: الدولة تشهد طفرة في بناء المدن الجديدة

قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب إن الدولة حققت طفرة وإنجازاً في إنشاء المدن الجديدة.

وطالب القصبي، أثناء مناقشة بيان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار بتوضيح توزيع إجمالي ما ورد في بيانه المعروض على اللجنة، والذي تضمن تنفيذ 1.2مليون وحدة سكنية بإجمالي تكلفة 450 مليار جنيه مصري.

وأكد القصبي أنه يجب توضيح المحافظات التي تم تنفيذ الوحدات بها ونصيب كل محافظة، وشروط الحصول على تلك الوحدات السكنية.

وأشار إلى أن اللجنة تطرح الاستفسارات على وزير الإسكان عن نسبة إشغال هذه الوحدات، مؤكدا على أنه يترتب عليه تحميل الدولة مبالغ مالية دون وضع سياسة واضحة في توزيع الوحدات السكانية.

وأشاد القصبي في كلمته بالاجتماع بمبادرة «حياة كريمة» مؤكدا أنها تعد ثورة لتطوير القرية المصرية، وستقلب وجه الحياة بالقرية المصرية.

وطالب القصبي النواب بمتابعة المشروعات لتطوير 4 الاف و500 قرية، وهو مشروع قومي تشارك فيه كافة الوزارات.