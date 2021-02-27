كواليس أول أيام الامتحانات في جامعة الأزهر.. «كمامات وتباعد وهدوء»

أدى طلاب جامعة الأزهر كليات اللغة العربية، وأصول الدين، والشريعة والقانون بالقاهرة والأقاليم امتحاناتهم للفصل الدراسي الأول، وسط تشديد للإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، حيث شهدت اللجان انضباط سير العمل، وتم العمل على توفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات داخل اللجان؛ لمساعدتهم في أداء الامتحان بسهولة ويسر.

وفي إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، التي بدأت اليوم بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، بدء أعمال لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/ 2021م، بكليات قطاع الدَّراسة.

وأكد رئيس الجامعة، في تصريحات صحفية، اليوم، خلال جولته التفقدية، أن زياته تأتي في إطار متابعة انضباط سير العمل باللجان، والوقوف على التزام الكليات والطلاب بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة جائحة فيروس كورونا؛ من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

وشدد رئيس الجامعة- خلال الجولة- على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، والعمل على توفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات داخل اللجان؛ لمساعدتهم في أداء الامتحان بسهولة ويسر.

تعليمات جامعة الأزهر

وخلال تفقده للكليات، أشاد رئيس الجامعة بما لحظه من التزام بالتعليمات التي عممتها إدارة الجامعة على كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، والتي طبقتها الكليات والمتمثلة في رش وتطهير وتعقيم قاعات الامتحان، وجميع مباني الكليات، فضلًا عن تخصيص مداخل ومخارج منفصلة لدخول الطلاب؛ لمنع التدافع والتزاحم؛ حرصًا على سلامة الطلاب.

كما أشار رئيس الجامعة، إلى توفير أجهزة طبية لقياس درجة الحرارة لمنسوبي الجامعة في مداخل الكليات؛ للاطمئنان على حالة الطلاب قبيل بدء لجان الامتحانات، كما تضمنت الإجراءات الاحترازية التباعد داخل اللجان بين الطلاب، وارتداء الجميع للكمامات

ضبط العملية الامتحانية داخل اللجان

ورافق رئيس الجامعة، خلال الجولة كل من؛ مؤمن متولي، وكيل أول الوزارة أمين عام الجامعة، الدكتور عبده إبراهيم، عميد كلية اللغة العربية، الدكتور صلاح عاشور، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور عبدالفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين، الدكتور عبدالله محي عزب، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سالم السكري، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

في نهاية الجولة، وجه رئيس الجامعة الشكر لإدارات الكليات والمشرفين على تنظيم الامتحانات؛ لما لمسه من التزام وانضباط بالتعليمات والإجراءات التي وضعتها الجامعة لضبط العملية الامتحانية داخل اللجان وخارجها، مشددًا على ضرورة الاستمرار في مراقبة ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة عدوى فيروس كورونا، وكذلك بالضوابط واللوائح المنظمة لسير لجان الامتحانات.