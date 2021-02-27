ضوابط عودة صلاة التراويح بالمساجد في رمضان

كشف الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد، عن كواليس قرار الوزارة بشأن عودة صلاة التراويح للمساجد خلال شهر رمضان المقبل، في ظل الحديث حول موجة ثالثة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، مواكبة لشهر رمضان.

وقال العيسوي، في بث مباشر مع «الوطن»، عبر الصفحة الرسمية: «كثر الحديث في الأيام الماضية حول صلاة التراويح وثار الجدل بين الناس حول مدي أدائها في المساجد هذا العام، لذلك قررت الوزارة إنهاء تلك الحالة الموجودة في الشارع وقررت إقامة صلاة التراويح في المساجد التي تقام بها الجمعة بضوابط احترازية تسهم في عدم نشر الوباء».

وأضاف: «نسأل الله ان يرفع عنا الوباء، والضوابط التي قررتها الوزارة لصلاة التراويح هي نفس الضوابط التي وضعتها لصلاة الجماعة من الالتزام بمراعاة علامات التباعد المحددة بالمسجد على النحو الذي يتم في جميع الصلوات، ولن يسمح بدخول أي شخص لا يرتدي الكمامة، كذلك الإلتزام بالمصلي الشخصي».

الكمامة والمصلي الشخصي

وتابع: «الكمامة والمصلي الشخصي والتباعد، ثلاثية فتح المساجد، فإذا إلتزم بها المصلون كانوا سبب في فتح بيوت الله، ونناشد جميع المصليين أن يكونوا سبب في فتح بيوت الله وألا يكونوا سبب في غلقها».

وقال وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد: «الناس اشتاقت لصلاة التراويح في المساجد خاصة وأن العام الماضي لم تكن هناك صلاة للقيام بالمساجد بسبب جائحة كورونا والغلق الذي كانت فيه المساجد، لذلك نحن هذا العام نراهن علي وعي الشعب المصري والالتزام بالإجراءات الوقائية وأن يكونوا سبب فتح بيوت الله».

موائد الرحمن والاعتكاف

وحول قرارات منع موائد الرحمن، أكد العيسوي، أن هناك مساجد قبل جائحة كورونا كانت تؤدي فيها موائد الإفطار، لذلك تم منع إقامة موائد الرحمن بها إسهاما في عدم نشر الفيروس، كذلك تستمر وزارة الأوقاف في التنبيه والتأكيد على عدم السماح بالاعتكافات دخل المساجد أو فتح الأضرحة أو دور المناسبات أو دور المياه أو أماكن الوضوء.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف لا تألوا جهدا في طهارة المساجد وتعقيمها والحفاظ علي المصلين فيها، فهناك حملات مستمرة عقب كل صلاة ويوميا تستمر لتطبيق الإجراءات الاحترازية، كذلك ستستمر في رمضان وقبل صلاة الجمعة وقبل صلاة القيام لاستقبال المصليين في أمن وأمان.