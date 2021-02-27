اتحاد الصناعات: لدينا فائض في الأرز.. وقفز سعره «شائعة» توارثناها

نفى الدكتور رجب شحاته رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، شائعة ما تردد حول ارتفاع أسعار الأرز، قائلًا: إن هذه الشائعة توارثناها، ولدينا ميراث كبير من الشائعات التي توارثناها منذ زمن بعيد، مشيرا إلى أنه مع قرب حلول شهر رمضان المبارك يعمل المصريون على تخزين كل السلع الغذائية في المنزل.

المواطن في إيده يخلي التاجر الجشع يخفض الأسعار

وأضاف شحاته، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مها بهنسي، المذاع عبر فضائية «Ten»، أن «مش لازم نخزن كل حاجة، وعلى فكرة المواطن في ايده ينزل الأسعار، وفي ايده يخلي التاجر الجشع يخفض الأسعار لما يلاقي مفيش تكالب على السلع».

محصول الأرز يحقق فائضًا

وطمأن المواطنين داخل مصر بأن محصول الأرز يحقق فائضًا، «لأن إنتاجنا ما يقرب من سنتين عالِ جدا، ولا يزال لدينا أرز من عام 2019/2020 ونستهلكه حاليًا، فمحصول الأرز يطلع في شهر أغسطس دائمًا ويستمر لأغسطس من العام الذي يليه وغير مرتبط بالسنة الميلادية».

محصول الأرز يكفي الاستهلاك المحلي حتى بداية 2022

وتابع أننا لدينا محصول الأرز يكفي الاستهلاك المحلي إلى بداية عام 2022، «لذلك نطمأن المصريين أن مش سلعة الأرز فقط الذي به فائض لكن الخير كتير في مصر مثل محصول القمح، وغيره من المحاصيل»، لافتا إلى أن مخازن هيئة السلع التموينية مزدحمة بـ«الأرز، العدس، والفول»، فضلًا عن كافة السلع التموينية.

وأكد أن الشائعات التي يتم ترويجها على وسائل التواصل الاجتماعي، حاليا المصريين أدركوا أن هناك الكثير من الشائعات؛ لأن كل عام في هذا التوقيت تنتشر هذه الشائعة.