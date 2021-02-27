التعاون الخليجي: التقرير الأمريكي حول مقتل خاشقجي خالٍ من أدلة قاطعة

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، تأييده لبيان وزارة الخارجية السعودية بشأن قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وفقًا لما نشره موقع «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل.

وقال «الحجرف»، إن التقرير الأمريكي بشأن مقتل خاشقجي لا يعدو كونه رأيًا خلا من أي أدلة قاطعة، متابعًا: «ما تقوم به السعودية في دعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي وفي مكافحة الإرهاب هو دور تاريخي وثابت».

وأعربت الدول العربية عن دعمها وتأييدها للملكة العربية السعودية فيما يتعلق بقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، رافضة ما وصفته بـ«المساس بسيادة المملكة»، وذلك بعد التقرير الذي زود به الكونجرس الأمريكي بشأن جريمة مقتل خاشقجي، الذي رفضته السعودية.

وعبرت السعودية عن أسفها من صدور هذا التقرير الأمريكي، وقالت في بيان صحفي صادر عن الخارجية، مساء أمس، إن التقرير يتضمن «استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال».