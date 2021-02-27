تعقد امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2021، غدا الأحد 28 فبراير الجاري، حيث أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2021، في كلمة له تم إذاعتها عبر القناة التعليمية «مدرستنا 1».

وأصدر شوقي، عدة قرارات بشأن تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، واستئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تقديرًا للأوضاع في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2021، وضوابط النجاح والانتقال للصفوف الأعلى لسنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي- وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تفاصيل امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2021

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي، على أن يكون امتحان واحد لجميع المواد، والحضور يوم واحد فقط، وجاءت كالتالي:

- امتحانات الصف الرابع الابتدائي في 28 فبراير.

- امتحان الصف الخامس الابتدائي في 1 مارس المقبل.

الصف السادس الابتدائي في 2 مارس المقبل.

- امتحان الصف الأول الإعدادي في 3 مارس المقبل.

- امتحانات الصف الثاني الإعدادي في 4 مارس المقبل.

ـ على أن يكون زمن الامتحان ساعتين لكل صف.

ـ وتكون نوعية الأسئلة اختيار من متعدد، أربعة بدائل لكل سؤال، وتكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة.

ـ امتحانات الفصل الدراسي الثاني، يعقد اختبار شهري مجمع واحد لجميع المواد، على أن يكون الحضور يوم واحد فقط.

ضوابط النجاح والانتقال للصف الأعلى لطلاب صفوف النقل

ـ تحسب درجة 50% على امتحان الفصل الدراسي الأول و50% على الدرجات التي يحصل عليها الطالب من متوسط الدرجات الامتحانات التي تًعقد من شهر مارس وحتى شهر مايو.

ـ يشترط لنجاح الطالب حصوله على نسبة 50% من المجموع الكلي للامتحان، شريطة أن لا تقل الدرجة في أي مادة عن 25%.