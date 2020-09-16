وزير التعليم: إجراء اختبار دولي لطلاب الصف الرابع الابتدائي

وصف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نظام التعليم الجديد، بـ"تغيير مصر لجلدها"، مبينًا أنَّ مصر تعتبر الاستثمار في التعليم هو الاستثمار الأول لها، موضحًا أن الحكومة تسعى لإتاحة التعليم المجاني للجميع بجودة عالية تضاهي الدول الأخرى

وأكّد شوقي، خلال كلمته في حفل افتتاح الجامعة المصرية اليابانية في الإسكندرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ ، طلاب الصفوف من الحضانة حتى الصف الثالث الابتدائي لديهم كتب جديدة، لافتًا أنَّ "هذا الجيل اهتموا في تعليمه بطريقة أكبر من المتعلم نفسه".

ولفت وزير التربية والتعليم، إلى أنَّ مدرسي هذه الفرق متدربين تدريب بشكل مختلف، مبينًا أنَّ مناهج هذه الكتب وفق مؤسسات عالمية.

وكشف شوقي، عن عدد الطلاب بالنظام الجديد، لافتًا إلى أنَّ الطلاب وصلوا لأكثر من 8 ملايين طالب، مشيرًا إلى أنَّه عند وصولهم للصف الرابع سيخضعون لاختبار دولي موحد لتقييمهم بالنسبة لنظرائهم في عدد من دول العالم.