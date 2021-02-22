النموذج الاسترشادي لامتحان الصف الرابع الابتدائي «صورة»

تنشر «الوطن» النماذج الاسترشادية لامتحانات الفصل الدراسي الأول في مواد «اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الدراسات الإجتماعية، الرياضيات والعلوم»، للصف الرابع الابتدائي، التي ستنطلق يوم الأحد المقبل.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن عن تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، واستئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، وتقديرا للأوضاع في ظل استمرار تداعيات الجائحة.

وقال «شوقي»، خلال مؤتمر صحفي، إن الوزارة نجحت في استكمال العام الدراسي 2019-2020 وسط ظروف بالغة الصعوبة، قد تكون أشد قسوة من الظروف الحالية، مشيرا إلى أنه بالرغم من كل المحاولات لاستكمال العام الدراسي في 2019-2020، فإن «جيل الكورونا» من الطلاب فقد محتوى تعليمي كبير، وافتقد التقييم إلى الدقة المنشودة، بسبب ظروف الجائحة، التي اقتطعت 7 أسابيع من العام الدراسي الماضي.