ترامب يلقي أول خطاب بعد مغادرة منصبه غدا.. وإعلامي أمريكي: القرش عائد

يستعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإلقاء أول خطاب له بعد ترك منصبه في 20 يناير الماضي، وذلك بعد ظهر الغد في أورلاندو بولاية فلوريدا، ويترقب الأمريكيون الخطاب الأول لترامب، حيث من المتوقع أن يعلن خلاله ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024.

وأطلق الإعلامي الأمريكي بيل ماهر، مضيف برنامج «Real Time»، ما وصفه بـ«ناقوس الخطر» قبل خطاب الرئيس السابق ترامب المرتقب في مؤتمر العمل السياسي للمحافظين، قائلًا: «بعد خساراته قلت رحل وتوقف عن الهوس، ولكن القرش لم يختف، نحن بحاجة إلى قارب أكبر للنجاة، ذهب القرش إلى البحر لفترة من الوقت، وسوف يعود ليأكل المزيد من الناس على الشاطئ»، وفقًا لما نشرته شبكة «فوكس نيوز» الإخباري.

تابع ماهر: «سيقول يوم الأحد إنه المرشح المفترض في عام 2024، ولن يعارضه أحد، هناك تسع لجان في الؤتمر تدور حول كيفية سرقة الانتخابات، ولا شيء عن سبب خسارتها».

ويتطرق الرئيس السابق في خطابه الأول أمام الجمهور إلى مستقبل الحزب الجمهوري وحركة المحافظين، كما سيتطرق إلى عدد من الملفات منها «الهجرة والسياسات الكارثية للرئيس جو بايدن»، وفقا لأحد المقربين من ترامب.

وعلى الرغم من الانتقادات اللاذعة من بعض كبار مسؤولي الحزب، قال ثلاثة أرباع الناخبين الجمهوريين في منتصف فبراير الجاري، إنهم يريدون أن يواصل الجمهوري لعب «دور قيادي» بحسب استطلاع للرأي أجراه معهد «كوينيبياك».

أوضح البيت الأبيض أنه يخطط لتجاهل خطاب دونالد ترامب يوم الأحد أمام مؤتمر «العمل السياسي المحافظ» في فلوريدا حيث من المتوقع أن يقوم الرئيس السابق بالهجوم على خليفته.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي للصحفيين «تركيزنا بالتأكيد ليس على ما يقوله الرئيس ترامب في مؤتمر العمل السياسي للمحافظين»، وفقا لما نشرته وكالة «رويترز».