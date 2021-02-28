حظك اليوم الأحد 28-2-2021 على الصعيد المهني والعاطفي

تنال توقعات حظك اليوم وخبراء علم الأبراج والفلك، اهتمام قطاع كبير من الأشخاص، فيحرص البعض على مطالعة توقعات أبراج الفلك للبرج الخاص بهم بصورة يومية.

وتقدم «الوطن» في ذلك الإطار استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي- وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

قد تواجه اليوم مسائل دقيقة وحساسة فلا تبحثها بعصبية.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر ونبتون في وضع متنافر.. لا تتحرك بسرعة حفاظا على سلامتك وتأن في أقوالك مع الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان الراحل عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

الشمس بمنزل المشروعات تمدك بطاقة مهولة وعليك أن تحسن استغلالها وتوظيفها.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعمل اليوم لصالحك ويغمرك بالرومانسية وبدفء المشاعر.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلادها 16 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر ونبتون معاكسان ما يجعلك متحفزا، حاول أن تتحكم في انفعالاتك وعنادك وعليك أن تصبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

اجتماعيا وعاطفيا: فينوس في وضع معاكس.. لا تدع شعورك بالملل يجعلك تهدم روابط عاطفية متينة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان بيومي فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويساعدك على إثبات أنك الشخص المثالي للقيام بالواجب باقتدار.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات والفرصة سانحة للقاءات اجتماعية وعاطفية تسعدك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران في منزلي المال وعليك اليوم أن تدرس جيدا حالتك المادية قبل اتخاذ أي قرار.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الفلك ينصحك ألا تتسرع في إعطاء وعود وتأن في أقوالك وردودك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد هبة مجدي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في برجك يساعدك على تحقيق النجاح ويمنحك قدرة كبيرة على الإقناع.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تستطيع اليوم أن تخطف القلوب وتخلب الوجدان بسحرك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان يوسف الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران في منزلي الصحة وعليك اليوم أن تراجع سلوكك الصحي وأن تركز على ما يفيدك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك أن تتكلم فقط مع من تثق بهم ولا ترفض نصيحة المخلصين، ولا تتسرع في انفعالاتك مع الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة سمية الخشاب، ويوافق تاريخ ميلادها 20 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل الأصدقاء يساعدك على التألق ويمنحك أدوات السعادة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

يمنحك المخلصون الخبرة والنصائح الثمينة فاستفد منها.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر ما زال معاكسا وعليك اليوم أن تضع حساسيتك جانبا حتى يمر اليوم بسلام.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك بالابتعاد عما يثير أعصابك وعليك أن تبقى ساكنا وأن تتعامل بحذر.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة علا غانم، ويوافق تاريخ ميلادها 26 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يضاعف ثقتك بنفسك.. تلتقط الفرص وتهتم بدراسة أمر يشغلك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل العلاقات تمنحك سحرا وتؤثر فيمن تحب وتقترب ممن يعانون من الأقارب وتخفف عنهم وترشدك بصيرتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة أنغام، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران في منزلي المال وعليك أن تتوخى الحيطة والحذر إذا أردت تنمية أعمالك ومدخراتك أو ما تملك من أصول.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

عطارد في برجك يساعدك على التأثير في الآخرين، فقط اعتن اليوم بأقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو النجم العالمي براد بيت، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك واليوم عليك أن تنتبه لحقوقك ومصالحك واهتم بالرد على الاستفزازات بهدوء وبأسلوب مقنع وبليغ.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجنب العناد وحاول أن تلبي ما ينتظره منك الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت المغنية الأمريكية كاميلا كابيلو، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مارس.