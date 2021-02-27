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حظك اليوم السبت 27-2-2021 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:00 ص | السبت 27 فبراير 2021
برج القوس

برج القوس

مولود برج القوس يتميز بالحنان والرقة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

اعتمد على ما لديك من قيم ومبادئ قيّمة لتجعل المحيطين بك يحترمون آرائك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل معاكس وعليك أن تتجنب التعامل بعدوانية كي لا تخسر علاقة مع الأحباب أو الأقارب.

مشاهير برج القوس

من أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شريهان – 6 ديسمبر.

 

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