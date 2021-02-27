5 أطنان حجم الإنتاج المتوقع للمزرعة السمكية بنويبع سنوياً

أعلن الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن مشروع الصوب الزراعية، التابع للزراعات المحمية في مدينة نويبع، بمحافظة جنوب سيناء، حقق نتائج متميزة في زراعة الخضروات، مما يشجع على التوسع في إقامة مثل هذه المشروعات.

وأضاف رئيس مركز البحوث الزراعية أن الإدارة العامة للزراعات المحمية بمركز البحوث الزراعية أنشأت مزرعة سمكية بمدينة نويبع، ضمن مشروع صوب الزراعات المحمية، تتكون من 10 أحواض دائرية PVC، تبلغ سعة الحوض الواحد 30 متراً مكعباً من المياه، مشيراً إلى أن إجمالي الإنتاج المتوقع منها يبلغ حوالي 5 أطنان سنوياً.

جاء تصريحات رئيس مركز البحوث الزراعية على هامش زيارة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد لقصير، لمزرعة الاستزراع السمكي وصوب الزراعات المحمية، التابعة لمركز البحوث الزراعية في مدينة نويبع، اليوم السبت، يرافقه محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، وبحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وقيادات من وزارة الزراعة، وعدد من الجهاز التنفيذي بجنوب سيناء.

وفي نهاية الجولة قام وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء بتفقد إحدى مزارع الدواجن الخاصة، والتي تشرف عليها الإدارة الزراعية والإدارة البيطرية بنويبع.

ويقوم وزير الزراعة بزيارة محافظة جنوب منذ الخميس الماضي، تفقد خلالها بعض مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي، وبحث آفاق التنمية الزراعية، واستمع إلى مطالب عدد من أهالي سيناء.

وأكد وزير الزراعة أن الوزارة مستعدة لتقديم كافة الدعم من أجل التنمية الزراعية وتشجيع الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية بمدينة نويبع، وبحث المطالب الزراعية لأهالي جنوب سيناء بشكل عام، وعلى رأسها المطالب التي تتعلق بملف تقنين الأراضي، وإنشاء المستشفى البيطري، ووحدة الكموسبت، وتسهيل إجراءات تراخيص مزارع الدواجن والماشية ومراكب الصيد.

كما أكد أن الوزارة على استعداد للمساهمة في رفع كفاءة الأصول الزراعية بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء منافذ لمستلزمات الإنتاج والميكنة الزراعية بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لكافة الأنشطة الزراعية.

يرافق وزير الزراعة في زيارته لجنوب سيناء كل من الدكتور عبد الله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور السيد خليفة، نقيب الزراعيين، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور محمد الشحات، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، والدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور صلاح مصيلحي، رئيس هيئة الثروة السمكية، والدكتور محمد فهيم، رئيس مركز تغير المناخ الزراعي، و سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة، وأحمد إبراهيم، مستشار وزير الزراعة للإعلام.