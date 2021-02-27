الداخلية تكشف تفاصيل «مقطع فيديو» متداول يتضمن قيام شخص بدهس شقيقته بالسيارة

كشفت وزارة الداخلية اليوم ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» يتضمن قيام أحد الأشخاص بدهس شقيقته والشروع فى قتلها بسيارة بنطاق دائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية، وذلك فى إطار جهود أجهزة الوزارة الداخلية لمتابعة الحالة الأمنية.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية من إحدى المواطنات «مقيمة بدائرة المركز» بقيام شقيقها «مقيم بدائرة المركز» بقيادة سيارته الخاصة واصطدامه بها حال تواجدها بأحد الشوارع العمومية بدائرة القسم لوجود خلافات بينهما «ميراث» مما أدى إلى إصابتها بالتواء بالساقين، وتم نقلها للمستشفى وخروجها عقب تلقيها العلاج اللازم.

وبسؤال المصابة، أيدت ما جاء بالفحص، وقررت قيام شقيقها بالاصطدام بها عمدًا لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم.