كشف غموض العثور على جثة في ترعة الإسماعيلية بالخانكة

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأحد، غموض واقعة العثور على جثة شاب غرق بمياه ترعة الإسماعيلية في شبرا الخيمة.

وكشفت تحقيقات أجهزة الأمن، أن الغريق يدعى "م. ز"، 37 عاماً، متهم في 7 حوادث سرقة، وتبين أنه قفز بمياه ترعة الإسماعيلية هربًا من الأهالي الذين حاولوا الإمساك به وبصحبته شخصين آخرين، وهما "ح. ع"، و"ب. ا"، 49 عاماً، عاطلين، وذلك أثناء سرقتهما الكابلات الكهربائية الخاصة بشركة كهرباء الخانكة.

وضبطت مباحث مركز الخانكة برئاسة المقدم أحمد سامي، رئيس المباحث، المتهمين الأخرين، واعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وجار عرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بعثور الأهالي على جثة لشاب غارقاً بمياه ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة، وتم جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، وتبين أن الجثة لشاب يدعى "م. ز"، 37 عاما، عاطل، ومسجل قضايا سرقات، متهم في 7 قضايا سرقة، وجرى التحفظ على الجثة، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن المتوفى عقب ذالك، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

في وقت سابق، كثفت مديرية أمن القليوبية جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص عثر عليه مقتولا فوق سطح منزله في شبين القناطر، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.

وتلقى اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقي بلاغ من الأهالي بعثورهم على جثة شخص في حالة تحلل فوق سطح منزل بقرية بدائرة مركز شبين القناطر.

وانتقل على الفور العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية، وتبين أن الجثة لشخص يدعى "وائل م"، 35 عاما، متوفى منذ يومين تقريبا، وتم نقلها لمشرحة مستشفى شبين القناطر تحت تصرف النيابة.