تمريرة سحرية لـ«رياض محرز» تعزز مكانة السيتي في صدارة البريميرليج

قاد المدافع الدولي الإنجليزي جون ستونز، فريقه مانشستر سيتي إلى انتصار ثمين على وست هام يونايتد، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أٌميت ضمن منافسات الجولة 26، من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع السيتي رصيده في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 62 نقطة، فيما يتواجد وست هام يونايتد في المركز الرابع برصيد 45 نقطة.

وانتصرت كتيبة المدرب الإٍسباني بيب جوارديولا بأهداف المدافعين إذ سجّل روبن دياش الهدف الأول في الدقيقة 30، فيما تعادل مايكل أنطونيو لوست هام في الدقيقة 43، قبل أن يحرز جون ستونز هدف الفوز في الدقيقة 68.

وجاءت المحالة الهجومية الأولى لمانشستر سيتي من الجبهة اليسرى عن طريق اوليكساندر زينتشينكو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، أبعدها المدافع عيسى ديوب في التوقيت الصحيح من أمام القائم الأيمن للمرمى قبل المهاجم إيلكاي جوندوجان في الدقيقة 9.

هدف أول لصالح مانشستر سيتي عن طريق روبن دياش، حيث كانت تمريرة عرضية متقنة من الجبهة اليمنى عن طريق كيفين دي بروين إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها المدافع المتقدم روبن دياش برأسية قوية وضعت الكرة في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى الحارس دارين راندولف في الدقيقة 31.

هدف محقق ضائع لوست هام يونايتد بعد عرضية ارضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء تمكن المهاجم ميكايل أنطونيو من السيطرة عليها بشكل جيد ثم أطلق تسديدة قوية إصطدمت بالقائم الأيمن لمرمى الحارس إيديرسون مواريش وتحولت إلى ركلة مرمى في الدقيقة 39.

هدف التعادل لصالح مانشستر سيتي عن طريق أنطونيو، حيث كانت هناك انطلاقة سريعة من فلاديمير كوفال على الجبهة اليمنى للفريق أنهاها بعرضية ارضية إلى داخل منطقة الجزاء، حيث استقبلها جيسي لينجارد بتسديدة مباشرة باتجاه المرمى أكلمها زميله ميكايل أنطونيو بلمسة بسيطة وضعت الكرة داخل شباك الحارس إيديرسون مورايش في الدقيقة 43.

محاولة هجومية خطيرة لمانشستر سيتي بعد مجهود فردي مميز من كيفين دي بروين بانطلاقة على الجبهة اليسرى استغلها في إختراق منطقة جزاء وست هام يونايتد، ثم أتبعها بتمريرة عرضية أرضية لم تجد أي متابعة من زملائه أمام المرمى في الدقيقة 57.

هدف لصالح مانشستر سيتي عن طريق جون ستونز، بعد مجهود فردي مميز من رياض محرز في اختراق منطقة جزاء وست هام يونايتد من جهة اليسار أنهاه بعرضية أرضية، استقبلها المدافع المتقدم جون ستونز بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك في الدقيقة 68.

بطاقة صفراء من نصيب فيرناندينيو لاعب مانشستر سيتي في الدقيقة «90+3»