بعد مذيعة «الروج».. أشهر أزمات المذيعين على الهواء مباشرة

تسبب خطأ من قبل المذيعة أميمة تمام مذيعة نشرة «التاسعة» الذي يبث عبر شاشة القناة الاولى فى إحالة فريق عمل البرنامج بالكامل إلى التحقيق بقرار من الهيئة الوطنية للإعلام بسبب خطأ ارتكبته على الهواء مباشرة.

مذيعة الروج

وانتشرت فى الساعات الأخيرة صورة للمذيعة أميمة تمام وهي تمسك بصباع «روج» وتضع منه على الهواء، أثناء تقديمها لنشرة الأخبار ظنا منها بأنها ليست على الهواء، لكن بسبب خطأ تقني ظهر هذا التصرف أمام جميع المتابعين وتسبب هذا فى إحالتها وفريق عمل البرنامج إلى التحقيق.

مذيعة اليد الخفية

لم تكن هذه المرة الاولى التى يحدث فيها مثل هذا الموقف المحرج لمذيعة على الهواء، لكن حدثت لأكثر من مرة قبل ذلك أن يتعرض مذيعو الهواء لمواقف محرجة إما بسبب أخطاء على الهواء أو ظهور ماوراء الكواليس بشكل غير متعمد لأخطاء تقنية، وكان من بينهم المذيعة ريهام تليمة صاحبة الواقعة الشهيرة «الإيد الخفية»، فأثناء تقديمها حلقة من حلقات البرنامج ظهرت يد خفية من تحت الترابيزة لتضع ورقة أمامها على الهواء.

مذيعة الهيروين

هناك أيضا المذيعة شيماء جمال ووقعتها الشهيرة «الهيروين» إذ إنها في إحدى الحلقات كانت تتناول قضية المخدرات ووعدت الجمهور بتعاطي الهيروين على الهواء مباشرة وبالفعل نفذت هذا الأمر وظهرت وكانها تتعاطى المخدرات بظهور كيس صغير يحتوي على بودرة سكر، وتسبب هذا الأمر في تحويلها للتحقيق.

مذيعة «السينجل ماذر»

وتنضم اليهم أيضا المذيعة دعاء صلاح التي كانت تتحدث فى إحدى حلقاتها عن موضوع «السينجل ماذر» أو «الأم العزباء»، ما دفعها إلى وضع وسادة على بطنها لتظهر وكأنها حامل، وقد تسبب هذا في ايقافها وتحويلها إلى التحقيق.