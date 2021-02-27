مصرع عجوز في إحدى الترع بدمياط.. والتحريات: لا توجد شبهة جنائية

لقت سيدة عجوز مصرعها، اليوم السبت، بعدما ألقت بنفسها في إحدى الترع بقرية الرطمة، دائرة مركز شرطة دمياط، وانتقل إلى موقع الحادث، المقدم محمد سمير رئيس المباحث، للتحقيق في ظروف وملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، ولمعاينة موقع الحادث.

وقال مصدر طبي لـ«الوطن» إنه تم نقل جثمان السيدة العجوز لمشرحة مستشفى دمياط التخصصي، تُدعى «ليلى.ح.أ» 70 عاما.

وأن التحقيقات المبدئية تشير إلى عدم وجود شبهة جنائية في الحادث وإلقاء العجوز نفسها بينما يقوم فريق النيابة العامة بالتحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

وكان بلاغ تلقته شرطة النجدة من بعض الأهالي يفيد العثور على جثمان سيدة عجوز بترعة بقرية الرطمة دائرة مركز دمياط، لتنتقل قوات المباحث وفريق النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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