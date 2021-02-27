جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بعد التعديل

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي الجاري، وذلك عن طريق تعديل طفيف في المواعيد لضمان تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات، وعليه فإنّ الطلاب في المحافظات المبيّنة سوف يستكملون الامتحانات وفقًا للآتي:

أولًا: الصف الأول الثانوي

أوقات دخول الطلاب على منصة الامتحانات لمحافظات:

القاهرة - بورسعيد - السويس - دمياط - الشرقية - الغربية - البحيرة - بني سويف - المنيا - قنا - أسوان - الوادي الجديد - مطروح - الأقصر - شمال سيناء:

الاثنين 1 مارس 2021

- الفترة الأولى: من الساعة :9:00 صباحًا إلى الساعة 10:15 صباحًا، مادة اللغة الإنجليزية: زمن الإجابة 75 دقيقة.

- الفترة الثانية: من الساعة 11:30 صباحًا إلى الساعة 12:15 ظهرًا، مادة الجغرافيا، زمن الإجابة 45 دقيقة.

الأربعاء 3 مارس 2021

- الفترة الأولى: من الساعة 9:00 صباحًا إلى الساعة 10:30 صباحًا، مادة الرياضيات، زمن الإجابة 90 دقيقة.

- الفترة الثانية: من الساعة 11:30 صباحًا إلى الساعة 12:15 ظهرًا، مادة اللغة الأجنبية الثانية، زمن الإجابة 45 دقيقة.

السبت 6 مارس 2021

- الفترة الأولى: من الساعة 9:00 صباحًا إلى الساعة 09:45 صباحًا، مادة الفلسفة والمنطق، زمن الإجابة 45 دقيقة.

- الفترة الثانية: من الساعة 11:00 صباحًا إلى الساعة 11:45 صباحًا، مادة اللغة الفيزياء، زمن الإجابة 45 دقيقة.

الاثنين 8 مارس 2021

- الفترة الأولى: من الساعة 9:00 صباحًا إلى الساعة 09:45 صباحًا، مادة التاريخ، زمن الإجابة 45 دقيقة.

- الفترة الثانية: من الساعة 11:00 صباحًا إلى الساعة 11:45 صباحًا، مادة اللغة الكيمياء، زمن الإجابة 45 دقيقة.

أوقات دخول الطلاب على منصة الامتحانات لمحافظات: الإسكندرية - الدقهلية - القليوبية - كفر الشيخ - المنوفية - الإسماعيلية - الجيزة - الفيوم - سوهاج - البحر الأحمر - جنوب سيناء - أسيوط:

الاثنين 1 مارس 2021

- الفترة الأولى: من الساعة 10:00 صباحًا إلى الساعة 11:15 صباحًا، مادة اللغة الإنجليزية: زمن الإجابة 75 دقيقة.

- الفترة الثانية: من الساعة 11:30 صباحًا إلى الساعة 12:15 ظهرًا، مادة الجغرافيا، زمن الإجابة 45 دقيقة.

الأربعاء 3 مارس 2021

- الفترة الأولى: من الساعة 10:00 صباحًا إلى الساعة 11:30 صباحًا، مادة الرياضيات، زمن الإجابة 90 دقيقة.

- الفترة الثانية: من الساعة 12:30 ظهرًا إلى الساعة 01:15 ظهرًا، مادة اللغة الأجنبية الثانية، زمن الإجابة 45 دقيقة.

السبت 6 مارس 2021

- الفترة الأولى: من الساعة 10:00 صباحًا إلى الساعة 10:45 صباحًا، مادة الفلسفة والمنطق، زمن الإجابة 45 دقيقة.

- الفترة الثانية: من الساعة 12:00 ظهرًا إلى الساعة 12:45 ظهرًا، مادة اللغة الفيزياء، زمن الإجابة 45 دقيقة.

الاثنين 8 مارس 2021

- الفترة الأولى: من الساعة 10:00 صباحًا إلى الساعة 10:45 صباحًا، مادة التاريخ، زمن الإجابة 45 دقيقة.

- الفترة الثانية: من الساعة 13:00 ظهرًا إلى الساعة 12:45 ظهرًا، مادة اللغة الكيمياء، زمن الإجابة 45 دقيقة.

ثانيًا: الصف الثاني الثانوي

أوقات دخول الطلاب على منصة الامتحانات لمحافظات:

القاهرة - بورسعيد - السويس - دمياط - الشرقية - الغربية - البحيرة - بني سويف - المنيا - قنا - أسوان - الوادي الجديد - مطروح - الأقصر - شمال سيناء:

الأحد 28 فبراير 2021

- الفترة الأولى: من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 10:30 صباحًا، مادة اللغة العربية، زمن الإجابة 90 دقيقة.

- الفترة الثانية: من الساعة 11:30 صباحًا إلى الساعة 1 ظهرًا، مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، زمن الإجابة 90 دقيقة.

الثلاثاء 2 مارس 2021

- الفترة الأولى: من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 10 صباحًا، مادة الأحياء، زمن الإجابة 60 دقيقة.

- الفترة الثانية: من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 10 صباحًا، مادة الفلسفة والمنطق، زمن الإجابة 60 دقيقة.

الخميس 4 مارس 2021

- الفترة الأولى: من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 10 صباحًا، مادة اللغة الأجنبية الثانية/ زمن الإجابة 60 دقيقة.

- الفترة الثانية: من الساعة 11 صباحًا إلى الساعة 12 ظهرًا، مادة علم النفس والاجتماع: زمن الإجابة 60 دقيقة.

الأحد 7 مارس 2021

- الفترة الأولى: من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 10 صباحًا، مادة الفيزياء، زمن الإجابة 60 دقيقة.

- الفترة الثانية من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 10 صباحًا، مادة التاريخ، زمن الإجابة 60 دقيقة.

الثلاثاء 9 مارس 2021

- الفترة الأولى: من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 10:30 صباحًا، مادة اللغة الأجنبية الأولى، زمن الإجابة 9 دقيقة.

- الفترة الثانية: من الساعة 11:30 صباحًا إلى الساعة 12:30 ظهرًا، مادة الكيمياء، زمن الإجابة 60 دقيقة.

الخميس 11 مارس 2021

- الفترة الأولى: من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 10:15 صباحًا، مادة التطبيقات الرياضية، زمن الإجابة 75 دقيقة.

- الفترة الثانية: من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 10 صباحًا، مادة الجغرافيا، زمن الإجابة 60 دقيقة.

أوقات دخول الطلاب على منصة الامتحانات لمحافظات: الإسكندرية - الدقهلية - القليوبية - كفر الشيخ - المنوفية - الإسماعيلية - الجيزة - الفيوم - سوهاج - البحر الأحمر - جنوب سيناء - أسيوط:

الأحد 28 فبراير 2021

- الفترة الأولى: من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 11:30 صباحًا، مادة اللغة العربية، زمن الإجابة 90 دقيقة.

- الفترة الثانية: من الساعة 12:30 ظهرًا إلى الساعة 2 ظهرًا، مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، زمن الإجابة 90 دقيقة.

الثلاثاء 2 مارس 2021

- الفترة الأولى: من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 11 صباحًا، مادة الأحياء، زمن الإجابة 60 دقيقة.

- الفترة الثانية: من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 11 صباحًا، مادة الفلسفة والمنطق، زمن الإجابة 60 دقيقة.

الخميس 4 مارس 2021

- الفترة الأولى: من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 11 صباحًا، مادة اللغة الأجنبية الثانية/ زمن الإجاببة 60 دقيقة.

- الفترة الثانية: من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 1 ظهرًا، مادة علم النفس والاجتماع: زمن الإجابة 60 دقيقة.

الأحد 7 مارس 2021

- الفترة الأولى: من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 11 صباحًا، مادة الفيزياء، زمن الإجابة 60 دقيقة.

- الفترة الثانية من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 11 صباحًا، مادة التاريخ، زمن الإجابة 60 دقيقة.

الثلاثاء 9 مارس 2021

- الفترة الأولى: من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 11:30 صباحًا، مادة اللغة الأجنبية الأولى، زمن الإجابة 9 دقيقة.

- الفترة الثانية: من الساعة 12:30 ظهرًا إلى الساعة 01:30 ظهرًا، مادة الكيمياء، زمن الإجابة 60 دقيقة.

الخميس 11 مارس 2021

- الفترة الأولى: من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 11:15 صباحًا، مادة التطبيقات الرياضية، زمن الإجابة 75 دقيقة.

- الفترة الثانية: من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 11 صباحًا، مادة الجغرافيا، زمن الإجابة 60 دقيقة.