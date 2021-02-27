«التعليم العالي»: الطلاب يمكنهم أداء الامتحانات بأمان كامل

قال الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن رؤساء كل الجامعات المصرية تابعوا الإجراءات الاحترازية المطبقة في الجامعات منذ دخول الطالب من البوابة الرئيسة للجامعة، وحتى الوصول إلى مدرج الامتحانات، على مستوى النظافة العامة وتطهير المدرجات والتأكد من ارتداء كل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب للكمامات.

وأضاف عادل عبدالغفار في مداخلة مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج «اليوم» الذي يعرض عبر شاشة «dmc»: «تعقيم المدرجات يتم على قدم وساق، وكل هذه الإجراءات تهدف لطمئنة الطلاب بأننا ندعمهم حتى يستطيعوا أداء الامتحانات في أمان كامل وإحساس بأن أسرة الجامعة معهم أولًا بأول».

وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: «وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار نفذ زيارة تفقدية لجامعة عين شمس، وزار عدد من كلياتها العلوم والصيدلة وطب الأسنان والآداب، كما تفقد كلية طب قصر العيني في جامعة القاهرة أيضا».

وأردف الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: «المجلس الأعلى للجامعات بمشاركة كل رؤساء الجامعات، سواء الحكومية أو الخاصة، اتخذ قرارات في الأسبوع الماضي تنفيذا لقرار لجنة إدارة الأزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وهذه القرارات تنفذ على أرض الواقع، أي أن هناك لجنة لإدارة الأزمة في كل كلية ترصد عدد الطلاب الحاضرين وأي شكاوى في الامتحانات أو أي تقصر في الإجراءات، كما أن العيادة الطبية متواجدة».