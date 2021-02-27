الأزهر: توزيع درجات الأجزاء المحذوفة من منهج القرآن للرابع الابتدائي

أكد تقرير غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية صحة شكاوى الطلاب حول فقرتين في امتحان القرآن الكريم للصف الرابع الابتدائي غير مقررين بالمنهج.

وأضاف التقرير أنه ونظرًا لأن غالبية تلاميذ الصف الرابع الابتدائي أجابوا عليهما لتمكنهم من حفظ كتاب الله، تقرر منح الطلاب الذين أجابوا على الفقرتين الدرجة كاملة، وتوزيع الدرجة المخصصة للفقرتين على بقية الأسئلة لمن لم يجب عليهما.

وأشار إلى أن امتحانات النقل الأزهرية شهدت خلال اليوم الأول حالة من الاستقرار والانتظام دون رصد شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات أو عدم مناسبتها للزمن المقرر.

من جانبه، وجه الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الشكر لأبنائه من الطلاب والعاملين لالتزامهم التام بالتعليمات الصادرة وبالإجراءات الاحترازية، ما يؤكد حبهم للعلم واجتهادهم في تحصيله، داعيا الله أن يحفظ الطلاب ويوفقهم ويسدد خطاهم.

يذكر أن الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تفقد صباح اليوم السبت، اليوم الأول من لجان امتحانات صفوف النقل الابتدائي والثانوي، بمعاهد حلمية الزيتون (بنين وفتيات) للاطمئنان على انتظام سير عملية الامتحانات، وتوفير سبل الرعاية للطلاب، والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية داخل اللجان؛ حماية للطلاب والمراقبين من انتشار فيروس كورونا؛ طبقًا لتعليمات وزارة الصحة.