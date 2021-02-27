سهولة في «القرآن الكريم والفقه» بأول يوم بامتحانات الأزهر

أدى طلاب قطاع المعاهد الأزهرية، بالصفوف «الرابع والخامس» الابتدائي والأول الثانوي أول امتحانات منتصف العام الدراسي للعام 2020/2021 بالمعاهد، وسط تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية في كل اللجان الخاصة بالامتحانات، بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية، امتحانات مادتي القرآن الكريم والتربية الإسلامية.

فيما امتحن طلاب الصف الأول الثانوي «أدبي» للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة، امتحانات «القرآن الكريم، الفقه، المنطق، والثقافة الإسلامية»، طلاب الصف الأول الثانوي «علمي» للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة امتحانات «القرآن الكريم، الفقه، والثقافة الإسلامية».

وطلاب الصف الأول الثانوي البعوث الإسلامية، امتحانات «القرآن الكريم، التجويد، الفقه، المنطق، والثقافة الإسلامية»، فيما أدى المكفوفون الامتحانات شفويًا في المواد المقررة عليهم.

سهولة في الامتحانات

وقال الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الامتحانات جاءت في مستوى الطلاب فهناك سهولة لديهم في الإجابات، ولم يتم رصد أي شكاوى من مستوى الامتحانات.

وأجرى الشيخ صالح عباس جولة تفقدية اليوم لمعاهد الحلمية بالكامل، حيث تم التأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، والتأكد من توفير المواد المطهرة والمنظفات وكواشف الحرارة والمعادن بكل المعاهد واللجان، ومراعاة التباعد وعدم التجمعات وتوفير التهوية، والإضاءة الجيدة والالتزام التام بكل الإجراءات الاحترازية، والتأكد من مدى مناسبة المقاعد وتوافرها في المعاهد التي سيتم عقد الامتحانات بها.

غدا.. طلاب الشهادة الابتدائية والصف الثاني الثانوي يؤدون امتحاناتهم

في سياق متصل يؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية امتحاناتهم، غدا الأحد، 28 فبراير 2021م في مادتي القرآن الكريم والتربية الإسلامية، كذلك يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي «أدبي» للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة غدا امتحان القرآن الكريم، الفقه، المنطق.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي «علمي» للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة في «القرآن الكريم، الفقه»، فيما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي «العلوم الإسلامية»، غدا الأحد في «القرآن الكريم، الفقه، المنطق»، كما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي البعوث الإسلامية امتحانهم في: «القرآن الكريم، التجويد، الفقه، المنطق».