عاجل.. «التعليم»: كل من حضر الامتحان اليوم وواجه مشكلة في التابلت ناجح

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن جميع طلاب الصف الأول الثانوي، والذين أدوا امتحان اللغة العربية والأحياء، وواجهوا مشكلة تقنية في التابلت فهم ناجحون، مشيرة إلى أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قام بتقسيم الامتحانات بين المحافظات، لعدم سقوط الشبكة وحدوث أزمات في السيستم مرة أخرى، موضحة أن الامتحانات اليوم كانت سهلة وبسيطة وغير معقدة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، في بيان عاجل، أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية خضعت لعمليات تعقيم وتطهير بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والحفاظ على الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية من خطر الإصابة بفيروس كورونا، منوهة بأن 86% من طلاب الصف الأول الثانوي أدوا الامتحان إلكترونيا، أن جميع المشكلات الفنية والتقنية تم حلها.