هل يمكن أن يحدث عطل في الشبكات خلال امتحانات الثانوية العامة؟.. وزير التعليم يجيب

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ردًا على سؤال «هل يمكن أن يحدث عطل في الشبكات مثل التي حدثت صباح اليوم مع طلاب الصف الأول الثانوي خلال امتحاني اللغة العربية والأحياء ضمن امتحانات الثانوية العامة؟ إنه لا علاقة للبناء الفني أو التكنولوجي في امتحانات الثانوية العامة بهذه الجولة من الامتحانات.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على أحد جروبات «الواتس أب» إن الربط بين ما حدث اليوم من عطل في الشبكات وبين امتحانات الثانوية العامة المقبلة لا يجوز ولن تدار بنفس الشبكات من الأساس.

حضر 620 ألف و133 طالبا/طالبة بالصف الأول الثانوي، من إجمالي 656 ألفًا و834 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية، اليوم، لأداء اختبار مادتي اللغة العربية والأحياء، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020-2021، والتي تستمر حتى 8 مارس 2021.

وتمكن 552 ألفًا و936 طالبا/طالبة من أداء امتحان اللغة العربية بنسبة 89.1%، بينما تمكن 569 ألفًا و213 طالبا/طالبة من أداء امتحان مادة الأحياء بنسبة 91.8%.

وبالنسبة للطلاب الذين تعذر عليهم أداء الامتحان من طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم، لأي أسباب قانونية أو مرضية أو التعرض لمشكلة داخل اللجنة تعيق الامتحان وتم إثبات ذلك في محاضر رسمية داخل اللجنة، سيتم إعادة الامتحان لهم فيما بعد داخل مدارسهم لاحقًا.

كما أدى 26624 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 30786 طالبا/طالبة بنسبة حضور 86.6%.

جدير بالذكر أن غدًا الأحد الموافق 28 فبراير 2021 يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادتي اللغة العربية والجبر والتفاضل وحساب المثلثات.