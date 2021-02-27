عاجل.. إصابة وزير الثقافة الفلسطيني بفيروس كورونا

أعلن وزير الثقافة الفلسطيني، عاطف أبو سيف، اليوم السبت، إصابته بفيروس كورونا إثر مخالطته لأحد الأشخاص المصابين، حسبما نقلت قناة «روسيا اليوم"».

بعد مرور خمسة أيام على مخالطتي لاحد الأصدقاء المصابين واتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية الواجبة طوال تلك الفترة، أجريت فحصا اليوم وتبين اصابتي بفايروس كورونا. السلامة لكل أبناء شعبنا وحماكم الله. — Atef Abu saif (@atefabusaif) February 27, 2021

وأوضح «أبو سيف» في تغريدة على موقع «تويتر»: «بعد مرور 5 أيام على مخالطتي لأحد الأصدقاء المصابين واتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية الواجبة طوال تلك الفترة، أجريت فحصا اليوم وتبين إصابتي بفيروس كورونا»، مضيفًا: «السلامة لكل أبناء شعبنا وحماكم الله».

وقبل قليل، أعلنت السلطة الفلسطينية فرض إغلاق لمدة 12 يوم فى الضفة الغربية لكبح تفشي فيروس كورونا.