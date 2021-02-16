محمد منير في أزمة بعد إعلانه الغناء في فلسطين.. والموسيقيين تحذر

أزمة جديدة مرتقبة من المتوقع أن يتعرض لها الفنان محمد منير خلال الأيام المقبلة، في حال إصراره على القيام بجولة غنائية يزور خلالها فلسطين، والغناء في حيفا والقدس ورام الله وغزة، لكون عدد من تلك المدن تحت السيطرة الإسرائيلية، التي لابد أن يختم فيها جواز سفره من إسرائيل.

محمد منير يفكر فى جولة غنائية في 4 مدن

منير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر قناة «ON» الفضائية، إنه ما زال يدرس مشروع جولته الغنائية في فلسطين، ولم يحسم قراره النهائي بعد، متابعا «أنا راجل فنان، بدي رسالة مهمة جدًا، وكمان الفن ملهوش وطن»، وهو ما رفضته الجماهير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي واعتبره البعض بأنه تطبيع من الفنان مع دولة معادية.

وفي أول رد من نقابة الموسيقيين على هذا الأمر، قال خالد بيومي عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية عبر قناة الشرق السعودية، إن منير لم يخطر النقابة بعد بأن هناك جولة غنائية له فى فلسطين، وإن النقابة لن تقف حائل له في حال دخول فلسطين من خلال تأشيرة فلسطينية، أما في حال دخوله من إسرائيل، ستكون هناك أزمة كونها تطبيع.

وأشار بيومي، إلى أن منير فنان كبير، ويعي ما يفعله، ولن يقدم على فعل ذلك، ولن يغامر بتاريخه من أجل إحياء حفلة.

منير طرح مؤخرا أغنية «أنا رايق»، كلمات الشاعر نور الدين محمد، والذي يتعاون مع منير للمرة الأولى، وألحان أحمد عمار، وتوزيع أسامة الهندي.

وتقول كلمات الأغنيه «أنا فايق.. أنا رايق.. أنا مبسوط مش مضايق العمر أن عشته في همك هيطول وهيحرق دمك وأن عشتوا في خفة دمك هيعدي لطيف في دقايق».