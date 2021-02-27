أحمد فهمي يعلق على مبادرة الصلح مع شيكابالا بمنشور على «إنستجرام»

حل الموزع الموسيقي وعضو فريق «واما» نادر حمدي ضيف ببرنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة «CBC» وسألته منى عن الخلاف بين أحمد فهمي وشيكابالا بما أنه صديق للثنائي والثنائي شارك في حضور زفافه.

وقال نادر حمدي خلال البرنامج: «خناقة شيكابالا وأحمد فهمي زي أي خناقة بين اتنين صحاب فهياخدوا وقت ويتصالحوا لأنهم أصحاب أصلا وهما أطيب اتنين على الأرض»، ليرد فهمي من خلال «ستوري» عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» قال فيها: «حبيبي يا نادر والله».

وكان خلاف فهمي وشيكا بدأ في حفل زفاف عضو مجلس إدارة النادي الزمالك السابق شريف منير، وذلك بعدما عاتب فهمي لاعب الزمالك بسبب سب شيكابالا لجمهور الأهلى، وبعدها سب شيكابالا جمهور الأهلي مجددا لتبدأ المشاجرة، ثم جدد فهمي الشجار بعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس أفريقيا، والتي انتهت بفوز الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف، حيث تعاطف في بداية الأمر مع شيكابالا بعدما تعرضه لإساءات من بعض الجماهير، وبعدما نشر قائد الفريق الأبيض صورة حذاء ردا على الجمهور، تراجع فهمي عن الاعتذار والتعاطف معه.

وعلى المستوى الفني، ينتظر فهمي عرض فيلم «العارف» في سباق عيد الفطر المقبل، وذلك بعد تأجيله بسبب جائحة فيروس كورونا، كما يستكمل تصوير عدد من الأفلام التي تعاقد عليها خلال الفترة الماضية، أما عن الدراما فيغيب عن السباق الرمضاني المقبل بعد الانتقادات التي واجهها في رمضان الماضي بمسلسل «رجالة البيت».