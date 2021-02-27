صدمة للمدونين.. قواعد جديدة لتحقيق الأرباح من «جوجل أدسنس»

أعلنت «جوجل أدسنس» هذا الأسبوع أنَّ برنامج شركاء جوجل قد حصل على بعض التحديثات الهيكلية ومعايير الشارة، والتي تعد الإعلانات الرقمية في أمس الحاجة إليها، وهو ما يعني تطويراً وتحديثا كبيرًا في نظام الإعلانات الرقمية.

ورغم أنه لا يزال يتعين على الشركاء المعلنين الحفاظ على حد أدنى من درجة التحسين بنسبة 70% على حساباتهم للحفاظ على شارتهم، فإنَّهم الآن قادرون على تطبيق التوصيات أو رفضها وفقًا لتقديرهم دون عقوبة.

ويمكن الآن تعديل عدد المحللين الاستراتيجيين للحسابات الذين يحتاجون إلى اعتماد من أجل الحفاظ على حالة الشريك بحيث لا يُطالب سوى الأشخاص المعنيين فقط بالخضوع لاختبارات شهادة «جوجل أدسنس».

وشركة Spotify في طريقها لتصبح منافسًا حقيقيًا في عالم الإعلانات، بعد الاستحواذ على Microphone، وهي إحدى منصات النشر والإعلانات البودكاست الرائدة، جنبًا إلى جنب مع تطبيق Streaming Ad Insertion.

وتقدم الشركة الآن Spotify Audience Network، وهو سوق إعلان صوتي حيث سيتمكن المعلنون من الوصول إلى مستمعين يستهلكون مجموعة متنوعة من المحتوى الصوتي، وسيسمح هذا العرض الجديد للمعلنين باستخدام أدوات الاستهداف داخل النظام الأساسي واستكشاف الرؤى المدعومة بإدراج الإعلانات المتدفقة.

وستفتح التحديثات الجديدة للإعلانات على مجموعة متنوعة من ميزات المنتج الجديدة لتعزيز قدرة المعلنين على استخدام النظام الأساسي.

وأطلقت Spotify أيضًا Spotify Ad Studio كإصدار تجريبي مغلق في الولايات المتحدة، ما يجعل إمكاناتها الإعلانية في متناول جميع المعلنين، ويتيح ذلك للمعلنين إلقاء نظرة أكثر تعمقًا على الجماهير المستهدفة المتنوعة في Spotify ويسمح بمزيد من التحكم في إعلاناتهم.

في الأسبوع الماضي، انتشرت الأخبار بأن Facebook قد حظر جميع المنشورات الإخبارية في أستراليا، إضافة إلى أي منشورات من مستخدمين في أماكن أخرى مرتبطة بمصادر إخبارية أسترالية، كما تمّ منع ناشري الأخبار الأستراليين من المشاركة أو النشر لأنفسهم.

وكانت هذه الخطوة للاقتباس من إشعار Facebook داخل النظام الأساسي للمشاركات المحظورة استجابة لتشريعات الحكومة الأسترالية.

ووافق Facebook هذا الأسبوع على إعادة صفحات الأخبار الأسترالية إلى موقعه بعد إجراء بعض التعديلات على قانون الحكومة، خلال الوقت الذي تمّ فيه حظر مصادر الأخبار الأسترالية من المنصة والتي شهدت انخفاضًا بنسبة 50% في حركة المرور الخاصة بهم.

ويعتبر «جوجل أدسنس» برنامج إعلاني تابع لشركة «جوجل» يسمح لأصحاب مواقع «الويب» بوضع إعلانات «أدسنس» على مواقعهم عن طريقه، والإعلانات تختلف شكلا، إما تكون إعلانات مكتوبة أو إعلانات مصورة أو إعلانات فيديو وهذه الإعلانات تخدم معلنين قد تعاقدوا مع جوجل مسبقًا، بحيث يعرض جوجل إعلاناتهم بمقابل مادي يقتسمه جوجل مع أصحاب المواقع التي تظهر فيها الإعلانات.

ويتمّ الدفع للإعلانات إما باحتساب عدد الضغطات التي قام بها الزوار أو باحتساب عدد المرات التي ظهر فيها الإعلان على الموقع المعلن.