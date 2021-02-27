وزير التموين يتابع انتظام العمل في «دلتا ماركت» بأبوكبير

زار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية يرافقه الأستاذ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية «دلتا ماركت» أبوكبير أحد منافذ صرف السلع التموينية للمواطنين والتابع للشركة العامة لتجارة الجملة والمُقام على مساحة 120 م2.

واطمأن الوزير والمحافظ، اليوم، على توافر السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية عن طريق الشراء المباشر أو من خلال الغير بما في ذلك تجارة الجملة ونصف الجملة والتجزئة، بالإضافة إلى توفير وتوزيع سلع المنظومة الجديدة البديلة للسلع التموينية وذلك من خلال فروع ومخازن الشركة.

وانتقل وزير التموين ومحافظ الشرقية لتفقد مخزن جملة أبو كبير والمُقام على مساحة 2500 م2 ويقوم بتوريد سلع تموينية بقيمة 16 مليون جنيه، لـ139 بقالاً تموينياً و68 منفذاً لجمعيتي بإجمالي 207 تجار ومنفذ لتحقيق الاستفادة لـ 360 ألف مواطن بإجمالي 120 ألف بطاقة تموينية حيث أن المخزون يكفي لثلاثه أشهر ونصف، ويضم المخزون الإستراتيجي 230 طن أرز ، و 75 ألف كرتونة زيت ، و 150 طن مكرونة، و28 صنفاً آخر، موزعة على البقالين ومنافذ التموين وقرى مركز أبو كبير.

وأضاف وزير التموين أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسية، مهتمة بوجود خط إستراتيجي من السلع الغذائية في جميع المحافظات، لتلبيه احتياجات المواطنيين ولإعادة التوازن إلى السوق عند المغالاة في الأسعار.