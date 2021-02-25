37 مليار جنيه مبيعات «الشرقية للدخان» في 7 أشهر

أظهرت المؤشرات المالية للشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 17% خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، على أساس سنوي.

وقالت الشركة، في بيان لبورصة مصر، اليوم، إن مبيعات الشركة ارتفعت خلال السبعة أشهر 37.7 مليار جنيه، مقابل 33.2 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وأشارت إلى أنها حققت 2.95 مليار جنيه صافي ربح خلال الفترة من يوليو 2020 إلى يناير 2021، مقابل أرباح بقيمة 2.52 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام المالي الماضي، بينما حققت 412 مليون جنيه صافي ربح خلال يناير الماضي، مقابل 304.6 مليون جنيه مقابل يناير من العام السابق.

وسجلت الشركة في شهر يناير 2021 مبيعات شاملة الضرائب بقيمة 5.2 مليار جنيه وحققت 2.54 مليار جنيه أرباحاً خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021، بينما حققت 8.16 مليار جنيه إيرادات، مقارنة بنحو 7.69 مليار جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.

وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الثاني من 2020-2021 بنسبة 19% على أساس سنوي، لتبلغ 1.37 مليار جنيه وبلغت إيرادات النشاط بلغت خلال الربع الثاني 4.21 مليار جنيه، بارتفاع 6 بالمائة على أساس سنوي.

وأعلنت شركة الشرقية للدخان في شهر ديسمبر الماضي تحقيق رقم قياسي في معدلات الإنتاج خلال شهر نوفمبر الماضي، ليصل حجم إنتاجها إلى 6 مليارات سيجارة، مؤكدة أن هذا المعدل يشكل رقما قياسيا لم تنتجه الشركة في شهر واحد من قبل.

وأضافت الشركة أن هذا المعدل انعكس على نتائج أعمال الربع الأول المنتهى 30 سبتمبر الماضي، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 6.5%، بينما ارتفع صافى الربح بنسبة 10% مقارنة بالفترة المقارنة من العام السابق.