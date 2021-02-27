الصحة عن التسجيل لتلقي لقاح كورونا: «كل الناس من حقها تسجل على الموقع»

قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزير الصحة للإعلام، إنه ومع دقات الساعة الثانية عشر من صباح الغد، سينطلق الموقع الخاص بتسجيل المواطنين لتلقي اللقاح للفئات المستحقة: «اللي هيسجل الفئات المستحقة للحصول على اللقاح، وكل الناس من حقها تسجل على الموقع، والسيستم هو من يحدد الفئات المستحقة، والموقع أمن تماما ومنظومته على أعلي مستوى».

وأضاف «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أن هناك قواعد بيانات لقوائم الانتظار ممن خضعوا للعمليات في الوزارة من قبل، سيكونوا هم من الفئات الأولي للقاح: «مش هنستني أنهم يسجلوا وناخد بيانتهم، إنجازا للوقت هنبدأ نبعتلهم رسائل نصية وسنتواصل معهم لتسجيل من يرغب منهم ضمن منظومة تلقي اللقاح».

وأوضح أن الوزارة عملت على تقسيم الفئات المستحقة للقاح فيروس كورونا لـ3 مجموعات مستحقه تضمنت العاملين في القطاع الطبي، والفئات الأكثر عرضه للإصابة من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن: «المواطن هيدخل ويسجل بياناته ورقم هاتفه وهنتأكد عبر إرسال رقم تفعيل على هاتفه، وسيتم تحديد المحافظة وأقرب وحده صحية له لتلقي اللقاح».

وأكد أن نظام الحاسب الألي هو من سيقوم باختيار الفئات الأولي باللقاح دون تدخل أي عنصر بشري، والخطوة الأخيرة في التسجيل فيها يتم إدراج الرقم القومي أو جواز السفر، ويقر المواطن بالموافقة على البيانات الخاصة باللقاح، وموافقته على البيانات الخاصة به والتي قام بتسجيلها عبر الموقع، وأيضا الموافقة المستنيره على تلقي جرعتين من اللقاح: «أول ما بيوافق بنديله رقم يحافظ عليه لأنه لن يتغير مع الجرعتين».

وأشار إلى أنه وصل إلى مصر 300 ألف جرعة من اللقاح كهدية من الشعب الصيني، وخلال أيام قليلة سيصل إلى مصر 8.6 مليون جرعة من قبل التحالف الدولي للقاحات، وهو جزء مما تعاقدت مصر عليه مع التحالف وعدده 40 مليون جرعة: «إحنا مش متخوفين أن تتوقف منظومة التلقيح لعدم وجود لقاحات، ولكن كل ما يوصل سنستكمل تلقيح الفئات الأولي باللقاح».

وتابع: «اللقاحات المستخدمة متأكدين من أمانها وفعاليتها بنسبة 100%، ومتأكدين إنها لن تسبب أي مشكلات صحية للمواطنين، ومن حصل على اللقاح من الأطقم الطبية لم يتعرض لأي آثار جانبية».