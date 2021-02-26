تسجيل 3 وفيات وتعافي 5 حالات كورونا في عزل بنها وقها

أعلن مصدر طبي بمستشفي عزل قها بالقليوبية تعافي 3 حالات جديدة من مصابي كورونا، اليوم بينهم سيدة عمرها 56 عامًا، مؤكدا أن الحالات الثلاث أجرت مسحتين متتاليتين أثبت خلوهم من الفيروس وتم التصريح بخروجهم، والتوصية بإستكمال العلاج بالعزل المنزلي 15 يوما حتى تمام الشفاء.

وأكد مصدر طبي بمستشفي بنها التخصصي للأطفال تعافي طفلين من الفيروس بعد إجراء المسحات اللازمة التي أثبتت خلوهما من الفيرس.

وكان المستشف استقبل طفلين، أمس، بعد أن أثبتت التحاليل والأشعة المقطعية إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، وجرى حجزهما بقسم العزل المخصص للأطفال.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية اليوم، أن الطفلين أعمارهما 8 و12 سنة، وجرى عزلهما بالمستشفى، منوهًا إلى أن الفريق الطبي بالمستشفى يعمل بكامل طاقته لخدمة الأطفال ورعايتهم حتى تمام الشفاء مع متابعة مستمرة لحالات العزل المنزلي من قبل فرق المتابعة بالمستشفى.

وأوضح المصدر، أن مستشفى بنها للأطفال التخصصي خصص الدور الثاني بها كعزل للأطفال المصابين بفيروس كورونا، حيث يضم 12 سريرًا داخليًا بجانب 6 أسرة للعناية المركزة.

وكشف مصدر بمديرية الصحة بالقليوبية تسجيل المحافظة اليوم الجمعة 3 وفيات بمضاعفات فيروس كورونا المستجد بمستشفيات قها وكفرشكر والتأمين الصحي ببنها.

فيما أعلن مصدر مطلع، إصابة الشيخ صفوت ابوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية بفيروس كورونا المستجد وخضوعه للعلاج والعزل حيث تحولت صفحات التواصل الإجتماعي والفيس بوك إلي ساحة للدعاء للشيخ بأن يمن الله عليه بالشفاء، وأكد المصدر إستقرار حالته الصحية وخضوعه للعلاج في العزل تحت إشراف طبي عالي المستوي حتي يجتاز مضاعفات الإصابة بالفيروس.