تبدا من 10001 حتى مليون جنيه.. قروض لشباب مطروح لإقامة مزارع ثروة حيوانية

وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على مقترح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومنتاهية الصغر بالمحافظة لتوفير تمويل لمشروعات الشباب وتوفير فرص العمل لهم خاصة في قطاعي الثروة الحيوانية والزراعية، وذلك مع إعلان مديرية الزراعة بمطروح عن تلقى الطلبات لمشروع الشباب بإنشاء مزارع زيتون على مساحة بين فدانين و3 أفدنة وإمكانية تمويلها من خلال جهاز تنمية المشروعات.

وقال المهندس حسام صالح مدير مكتب جهاز تنمية المشروعات بمطروح، في بيان له اليوم السبت، إن تمويل مشروعات الشباب فى مجال الثروة الحيوانية يستهدف كذلك مشروعات مثل تسمين العجول، والجاموس الحلاب، وتربية الجمال، وتربية الأغنام، بقيمة تمويل تبدأ من 10001 جنية وحتى مليون جنيه مصري بسعر عائد 5% للشراء، ومشروعات تربية رؤس الماشية، بغرض التسمين والحلاب، بالإضافة إلى الجمال والأغنام، وتوفير رأس المال العامل اللازم للتغذية والأدوية والمستلزمات الخاصة بالعلاج البيطرى.

وأضاف أن المستندات الرسمية المطلوبة، للتقديم هي مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري، والبطاقة الضربية، وخطاب بمعاينة من الطب البيطري للمزرعة، وصورة بطاقة الرقم القومي للعميل الضامن، وعقد إيجار أو تمليك لمقر النشاط، وموقف تأميني وضريبي، وصحيفة الحالة الجنائية للعميل، والموقف من التجنيد للذكور.