نواب يطالبون وزير التموين بتكثيف الحملات وزيادة السلع قبل رمضان

طالب عدد كبير من أعضاء مجلس النواب وزير التموين بتكثيف الحملات التموينية والرقابة على الأسواق قبل شهر رمضان الكريم، حيث أكد النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، بتكثيف الحملات التموينية، خاصة على تجار السلع الغذائية لمنع أي تخزين أو احتكار مع اقتراب شهر رمضان ومواجهة أي ارتفاعات للاسعار.

ارتفاع الأسعار

قال النائب محمد عرفات، عضو المجلس، إن هناك سبيلين لمواجهة رفع الأسعار الذي يحدث كل عام الأول توفير السلع من خلال منافذ التموين والثاني هو الرقابة الشديدة ومواجهة جشع بعض التجار الذين يستغلون الإقبال الكبير خاصة على السلع الغذائية.

وطالب النائب ياسر عمر، كافة أجهزة الدولة الرقابية وليس وزارة التموين فقط الاستعداد لشهر رمضان بتوفير السلع والرقابة على الأسواق.

وأضاف النائب في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم أن لجان المجلس سوف تستدعي كافة الجهات المكسئولة وبينها وزارة التموين للوقوف على استعدات الحكومة لشهر رمضان وتفير السلع التموينية.

زيادة السلع

كما طالب أيضا النائب ياسر عمر بزيادة السلع التموينة خلال شهر رمضان، حيث سيتم كما حدث في أعوام سابقة لمواجهة أي زيادة أو ارتفاع في الأسعار، وطالبت سولاف درويش، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وزارة التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الحملات التموينية على تجار السلع الغذائية، ومواجهة واحتكارها وتخزينها في المخازن.

شهر رمضان

وأشادت سولاف درويش، بموافقة مجلس الوزراء على اعتماد تخفيض بنسبة 50% لمعرض «أهلا رمضان»، والذي سيقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، استعدادا لاستقبال شهر رمضان المعظم، مضيفة أنه يجب أن يكون هناك معرض أهلا رمضان في مختلف الأنحاء بالمحافظة الواحد.

وأكدت وكيلة لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن التحرك المسبق نحو مراقبة ومحاسبة جشع التجار سيمنع من حدوث أزمات أو اختفاء السلع من الأسواق، قائلا: إن الشهر الفضيل له طبيعة خاصة عند المصريين، ولذلك يجب أن يكون هناك استعدادات لمواجهة بعض الأزمات التي تحدث جراء جشع التجار.