فرحة في «غمازة الكبرى» بوصول «حياة كريمة»

في مستهل عام 2019، دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود بينهم والتنسيق المُشترك لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، تحت اسم «حياة كريمة»، كما تحركت كافة أجهزة الدولة وتكاتفت من أجل تنفيذ المبادرة.

ووصل قطار «حياة كريمة»، قرية «غمازة الكبرى» التابعة لمركز الصف بالجيزة، حيث اشتكى العديد من الأهالي في القرية من سوء الخدمات، خلال تقرير عرضته قناة «extra news»، وقال أحد المواطنين: «مشاكلنا كتيرة أوي في القرية، المدارس والمستشفيات والصرف الصحي بشكل عام كله سيء، البيوت كمان طالعة من تحتها مياه، وكذلك الصرف الصحي والغاز الطبيعي مفيش، إحنا قرية معدومة».

وأضاف أحد المواطنين: «75% من قرى مركز الصف في الجيزة معدمة، إحنا عاوزين غاز طبيعي، مفيش أنابيب غاز هنا غير بصعوبة وغالية، عندنا ترعة منسوبها عالي كل الصرف بتاع القرية بيصب فيها، إحنا محتاجين كمان نظبط المستشفى، الخدمات الصحية داخل المستشفى بايظة، وبعد الصحة لازم نصلح التعليم ونطور المستشفيات».

وبعد وصول قطار «حياة كريمة» للقرية، أعرب الأهالي عن سعادتهم البالغة بهذا الأمر: «ألف شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والمبادرة اللي عملها، كان عنده نظرة للريف معملهاش أي رئيس قبل كدة، الريف مدى الحياة كان في تعداد النسيان، الرئيس عبد الفتاح السيسي حامل هموم المواطنين، لو مش حامل هموهم مكانش قام بالمبادرة».

وقال آخر: «مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري هي مبادرة للارتقاء بمعدومي الدخل، بيخلي الفقير زي اللي معاه، نشكر رئيس الجمهورية بصراحة إنه افتكرنا وافتكر كل القرى على مستوى الجمهورية، مسمعناش عن أي حاجة بالاهتمام بالريف من 35 سنة »..