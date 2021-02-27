قرى البحيرة تودع الطرنشات مع «حياة كريمة»: البلد نضفت (فيديو)

«حفر وتكسير وعمالة» ملأت الشوارع لتركيب «شبكة صرف صحي» لأهالي قرى محافظة البحيرة النائية والحدودية، والتي حرموا منها لعقود وسنوات طويلة، وأهالي بسطاء ترتسم على وجوههم «فرحة وسعادة» بإنجاز ظنّوا حتى وقت قريب أنّه «حلم بعيد المنال ولن يتحقق»، لكن «الأحلام تصبح حقيقة» مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير القرى الفقيرة والمهمشة، هكذا كان المشهد الذي رصده فريق «الوطن» حينما ذهب لرصد ومتابعة مايجري من أعمال على أرض الواقع لتغيير حياة أهالينا بقرى الريف المصري والصعيد، والنهوض بالقرى وتحسين المستوى المعيشي لأهالي القرى وتوفير البنية الأساسية والشبكات الخاصة بالصرف الصحي والمياه والغاز الطبيعي.

الفئران والثعابين كانت تنتشر بسبب الصرف الصحي

وكان توفير شبكات الصرف الصحي من أكثر الأشياء التي أسعدت المواطنين من أهالي البحيرة، خصوصا وأنهم عانوا كثيرا من الغرق بمياه الصرف الصحي، وعانوا من «الطرنشات وخزانات الصرف»، بالإضافة للترع التي كان يتم إلقاء مخلفات الصرف الصحي بها وكانت تحوي الكثير من الحشرات والحيوانات، مثل الفئران والثعابين وغيرها، ولكن الحال تبدل مع مبادرة «حياة كريمة الرئاسية».

الله يخلي السيسي عملنا كل حاجة حلوة

وأثناء جولتنا بقرى محافظة «البحيرة»، التقينا بعدد من الأهالي، ممن حدثونا عن الأوضاع قبل تركيب شبكات الصرف الصحي، والوضع الآن، وقالت السيدة صباح سعد، إحدى سكان القرى المستفيدات من مبادرة «حياة كريمة»، «الترعة دي كانت مليانة فئران وحشرات والناموس والحشرات في كل مكان وكل حاجة بقت حلوة تمام.. والبيوت اتصبت وبقت حلوة.. الله يخلي السيسي عملنا كل حاجة حلوة»، بينما قال الحاج السيد عبدالسلام: «البلد كانت عايمة على مياه الصرف.. كنا نيجي نحفر على عمق مترين نلاقي المية.. مكانش عندنا لاصرف ومياه ولا نور ولا ري.. الشبكات كلها كانت تعبانة.. دلوقتي الصرف على عمق 5 متر وجفف الأرض وجفف البلد وخدمنا خدمة العمر والترعة اتردمت.. والمصرف اتحجر.. والبلد نضفت».

عدد التجمعات الريفية المستهدفة بمحافظة البحيرة في مرحلتها الأولى 8 تجمعات وقرى

و«البحيرة» بين محافظات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، حيث يبلغ عدد التجمعات الريفية المستهدفة بالمحافظة في مرحلتها الأولى: 8 تجمعات وقرى، و71 مشروعا ضمن الخطة الاستثمارية المستهدفة، بإجمالي استثمارات 304 ملايين جنيه، وعدد تدخلات التضامن الاجتماعي 1354 تدخلا، وإجمالي استثمارات التضامن الاجتماعي 8.9 مليون جنيه، وعدد المستفيدين من المرحلة الأولى 27.991 نسمة.

ويبلغ عدد مشروعات قطاع التضامن الاجتماعي بالمحافظة 1354 مشروعا، بإجمالي استثمارات 8.9 مليون جنيه، وتدخلات الرعاية الصحية: 1059 بإجمالي استثمارات 8.9 مليون جنيه، بينما تدخلات «سكن كريم»: 295.

أما إجمالي تدخلات «التنمية المحلية» فيبلغ عددها 71 مشروعا بإجمالي استثمارات 304.382 مليون جنيه، ومشروعات الخطة الاستثمارية الأخرى 19 مشروعا بإجمالي استثمارات 23.523 مليون جنيه، ومشروعات الشباب 10 بإجمالي 12.15 مليون جنيه، ومشروعات الوحدات الصحية: 2 مشروع بإجمالي استثمارات 0.650 مليون جنيه، ومشروعات المدارس 5 بإجمالي استثمارات 34 مليون جنيه، ومشروعات مياه الشرب 7، بإجمالي استثمارات 32.1 مليون جنيه، ومشروعات الصرف الصحي 5، بإجمالي 60.01 مليون جنيه، ومشروعات الإدارة العامة 8 بإجمالي استثمارات 42.309 مليون جنيه، ومشروعات الطرق 15 بإجمالي استثمارات 99.64 مليون جنيه.