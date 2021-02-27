وزير التموين يفتتح 10 منازل مطورة للأسر الأولى بالرعاية بالشرقية

افتتح الدكتور علي المصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قبل قليل، 10 منازل خاصة بالأسر الأولى بالرعاية في قرية «الغابة»، التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير، بعد الانتهاء من أعمال تطويرها ورفع كفاءتها، بتكلفة 900 ألف جنيه، بالتعاون بين مؤسسة مصر الخير، وجمعية تنمية المجتمع بأبو كبير، وذلك تنفيذاً لمبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتوفير حياه أفضل للمواطنين الأكثر احتياجاً.

وتفقد الوزير والمحافظ المنازل بعد الانتهاء من أعمال التطوير، والتي شملت الإحلال والتجديد للمنازل وترميم الجدران، وعمل الأسقف ونجارة الأبواب والشبابيك وأعمال المحارة والدهانات، وتبليط أرضيات الحمامات والمطابخ بالسيراميك، وتوصيل الكهرباء ومياه الشرب، ليكون سكناً كريماً آمناً يليق بالأسر الأولى بالرعاية.

وأشاد وزير التموين بمجهودات الدولة، والتي تسعى جاهدة لتدعيم مشروعات البنية التحية بالقرى الأكثر احتياجاً، وتقديم كافة أوجه الخدمات للمواطنين والأسر الأكثر احتياجاً، وتوفير حياة كريمة لهم وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.

ومن جانبه، أكد محافظ الشرقية استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية، والعمل على تحسين مستوى معيشتهم، وذلك تماشياً مع سياسة الدولة، التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتقديم كل ما ييسر الحياة ويؤمنها لفئات المجتمع من محدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأسر الأولى بالرعاية.

ومن جانبهم، قدم الأهالي الشكر إلى وزير التموين ومحافظ الشرقية لمشاركتهم فرحتهم بافتتاح المنازل، بعد إعادة تأهيلها ورفع كفاءتها، لتكون سكناً آمنا لهم، مزود بكافة مقومات الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.