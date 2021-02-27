الصحة تكشف عن الفئات المستحقة للحصول على لقاح كورونا بعد الأطباء

ساعات قليلة تفصلنا عن إطلاق وزارة الصحة والسكان الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل عليه من قبل المواطنين الراغبين فى الحصول على لقاح فيروس كورونا وفقا لما أعلنته الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بعد تعاقد مصر على 100 جرعة لقاح للفيروس واستعداد مصر لتسلم حصتها من لقاح كورونا أيضا من التحالف الدولي «جافى».

الصحة توضح الفئات المستحقة بلقاح كورونا بعد الأطباء

وقالت وزارة الصحة سينطلق خلال الساعات القادمة موقع لتسجيل المواطنين للحصول على اللقاح، لافتة إلى أن التسجيل لكافة الفئات العمرية ويخصص 3 خانات للاختيار من بينهم لمعرفة الفئات المستحقة وفقا للوزارة، وهي العاملون في القطاع الطبي، وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ومرضى الأورام والفشل الكلوي ومن خضع لعمليات (قلب مفتوح أو قساطر مخية أو طرفية)، بالإضافة إلى من خضع لعمليات زرع كلى وكبد لهم الأولوية.

وتابعت الوزارة أن الموقع ليس الطريقة الوحيدة فقط للتسجيل، لكن هناك عدة طرق منها مكالمة فريق «الكول سنتر» على الرقم 15335.

وأكدت الوزارة أنه يمكن الذهاب لأقرب مستشفى والتسجيل هناك أيضا وبعد التسجيل من خلال أى من الطرق الثلاثة سيتم حفظ البيانات ومراجعتها ثم الموافقة على طلب الحصول على اللقاح وإرسال رسالة نصية تتضمن موعد ومكان تلقي اللقاح.

وأضافت الوزارة أنه بعد الموافقة على أخذ اللقاح سيتم تسلم بطاقة متابعة، إذ إن اللقاح يؤخذ على جرعتين يفصل بينها 21 يوماً، ستفيد البطاقة فى المتابعة من خلال الفريق الطبي.