بدء الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في البحر الأحمر غدا

أعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، جاهزية مديرية صحة بالمحافظة، للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، اعتبارا من غد الأحد، وحتى 3 مارس المقبل، بـ240 فرقة ثابتة ومتحركة، بجميع مدن المحافظة، مؤكدا على تدريب الفرق الثابتة والمتحركة وتعليق اللافتات بالميادين والشوارع وعمل الدعاية الإعلامية للحملة بجميع مدن محافظة البحر الأحمر.

أوضح «مرعي» في حديث صحفي، اليوم السبت، أن الحملة تستهدف تطعيم 69263 طفلا بمحافظة البحر الأحمر، بما في ذلك الأطفال الأجانب المقيمين في مصر، بغض النظر عن جنسياتهم، مشيرا إلى تخصيص «240» فرقة ثابتة ومتحركة، بالإضافة للعاملين بالقطاع الصحى بالمديرية، والإدارات الصحية التابعة بنطاق المحافظة لتنفيذ الحملة القومية، تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

أكد وكيل وزارة الصحة أن التطعيم آمن ومجاني لرفع مناعة الأطفال، في إطار الخطة القومية للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، َفي إطار الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، والخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وأعلنت صحة البحر الأحمر عدة إرشادات توعية لانطلاق حملة جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال بالفم «سابين أحادي التكافؤ نمط 2»، لجميع الأطفال وحديثي الولادة من عمر يوم حتى عمر 5 سنوات، وأنه من النادر جدا إصابة الأطفال الأكبر من 5 سنوات، ولا يعطي التطعيم بعد 5 سنوات، بالإضافة إلى أن التطعيم مفيد جدا ومهم جدا حتى يحصل الطفل على حماية من كل انواع هذا الفيروس، وأن الهدف من التطعيم رفع المناعة المجتمعية ضد فيروسات شلل الأطفال خاصة مع ظهور بعض الحالات بدول أفريقية مؤخرا.